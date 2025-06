Dopo mesi di selezioni, formazione e crescita artistica, Immedesimarsi - Talent Festival arriva alla sua fase finale: 9 giovani finalisti, provenienti dalle categorie Teatro, Danza e Musica, si sfideranno davanti al pubblico per conquistare il titolo di vincitore dell’edizione 2025.

Giovani talenti emergenti sul palco: il 5 luglio la finale del talent festival brianzolo

L’appuntamento è per sabato 5 luglio 2025 presso il cortile del Municipio di Meda. A decretare il vincitore di ogni categoria sarà il pubblico, attraverso un sistema di voto diretto. Ma Immedesimarsi non è solo competizione: la serata della finale sarà preceduta e seguita da altre due serate, durante le quali saliranno sul palco ospiti professionisti, per portare la propria visione del tema scelto per quest’anno: “Incontro/Scontro di Genere”, un tema attuale e potente che, declinato attraverso i linguaggi del corpo, della voce e della scena, offre spunti di riflessione e confronto tra identità, ruoli e prospettive.

Il festival è stato ideato dal collettivo teatrale Kaleidos, in collaborazione con Choròs Teatro, Music Center Academy e Giselle, con il patrocinio e il contributo del Comune di Meda, come percorso formativo e performativo per giovani talenti, offrendo loro non solo visibilità, ma anche momenti di crescita grazie ai laboratori condotti da artisti e professionisti del settore.

“Il nostro desiderio è offrire a giovani artisti uno spazio reale di espressione e di ascolto. Il talento va coltivato, ma anche esposto a un pubblico vero, che reagisce, applaude, riflette. È qui che l’arte diventa viva” — Giulia Sara Borghi, Direzione Artistica.

L’evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito e si propone come una festa dell’arte giovane, in dialogo con la società.

Il programma

03/07/2025

h 20.30, presso Sala Civica Radio (vicolo comunale, Meda): performance di danza Amadriadi, a cura di Mike Ifigenia/Tyche

h 21.30, presso il cortile del Municipio di Meda (in caso di pioggia, presso Sala Civica Radio): concerto Tra Soul e Saudade, con Sabrina Olivieri, Salvatore Nanè e Alfredo Veltri

05/07/2025 – presso il Cortile del Municipio di Meda (in caso di pioggia, presso l’Auditorium della Scuola Anna Frank, in via Giovanni XXIII, 6)

h 17.00-19.00: esibizione dei finalisti di Musica e Danza, votazione del pubblico e proclamazione dei vincitori

h 20.00-23.00: esibizione dei finalisti di Teatro, votazione del pubblico e proclamazione dei vincitori

06/07/2025 – presso il Cortile del Municipio di Meda (in caso di pioggia, presso l’Auditorium della Scuola Anna Frank, in via Giovanni XXIII, 6)

h 21.00: spettacolo teatrale Brainbook, di Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi, con la regia di Alberto Oliva

Info e prenotazioni: info.immedesimarsi@gmail.com

Instagram: @compagniakaleidos