Il Parco Adda Nord è diventato un grande palco teatrale nel primo weekend di Adda visioni

Si è concluso il primo weekend di Adda Visioni nel Parco Adda Nord

E' iniziato con un buon riscontro di pubblico il primo fine settimana di Adda Visioni, progetto teatrale promosso dal Parco Adda Nord in collaborazione con Casa degli alfieri - Teatro e natura. Due spettacoli su tre (quello del sabato sera a Cornate d'Adda e quello all'alba di domenica a Paderno d'Adda) hanno infatti fatto registrare la quota massima di partecipanti ammessa. Un excursus storico originale nel format e ben documentato sul fiume Adda e sui territori bagnati dalle sue acque che ha letteralmente incantato il numeroso pubblico che si è spostato in più punti del Parco (particolarmente suggestive le due tappe al Santuario della Madonna della Rocchetta) per ascoltare le parole e gli aneddoti di Lorenza Zambon, "anima" del progetto.

Ancora spettacoli il prossimo weekend

Ma la rassegna non è finita. Nel prossimo weekend, in programma, sabato 24 e domenica 25 luglio, Adda Visioni - Il Respiro del Fiume si sposta a Cassano d'Adda, con ritrovo in piazza Perrucchetti. Il primo si svolgerà sabato 24 luglio alle 20 e domenica 25 alle 05.30 (all'alba) e alle 20. Per informazioni sui percorsi e per prenotarsi occorre scrivere una mail entro mezzogiorno di venerdì a info@parcoaddanord.it oppure un messaggio Whatsapp (servizio attivo fino un'ora prima dell'evento) al 349.2502460.