Partono oggi, venerdì 17 febbraio, i concerti promossi dall’Associazione Filarmonica Pozzoli di Seregno. Per la prima volta gli spettacoli saranno itineranti e si svolgeranno dal 17 febbraio al 25 giugno 2023 nei Comuni di Monza, Seregno e Desio.

La Filarmonica Pozzoli a Monza per un concerto a sostegno de La Meridiana

Questa sera, per iniziare, è in programma a Monza lo spettacolo "La fragilità dei giganti" diretto da Luca Ballabio e con le musiche di Beethoven, Bizet, Tchaikovsky. L'evento, organizzato assieme al Comune di Monza, è a sostegno dell'Associazione La Meridiana e inizierà alle 21 al Teatro Manzoni.

La Callas e Mozart passano da Desio

In particolare sono due le iniziative previste a Desio, in Villa Longoni: il primo concerto domenica 11 giugno dal titolo “In arte Maria Callas”, per la regia di Alberto Oliva, interpreti: Elisabetta Invernici e Gea Rambelli, con la partecipazione degli allievi del corso di perfezionamento lirico Fep; il secondo domenica 25 giugno con “Mozart, l’enfant prodige”, con musiche di Mozart, Chopin, Uszt, al pianoforte: He Jun Li con la Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno.

I biglietti

Per i concerti in programma a Desio, i biglietti si possono acquistare su https://www.ticketgate.it/, in loco presentandosi un’ora prima dello spettacolo oppure presso i punti vendita indicati sul sito https://www. filarmonicaettorepozzoli.com/. Per informazioni chiamare il numero 3355792844.

L'assessore "Intendiamo investire molto sulla promozione della musica"

“Siamo orgogliosi di sostenere il progetto "I grandi concerti" della Filarmonica Ettore Pozzoli che con una stagione di altissimo profilo culturale e artisti di riconosciuta fama internazionale porterà lustro alla Brianza. È un onore per noi poter ospitare a Desio due appuntamenti di una rassegna così prestigiosa, che ci consente di offrire proposte culturali in grado di valorizzare sempre più il nostro territorio – afferma l’Assessore alla Cultura Samantha Baldo – Qui abbiamo due iniziative di altissimo livello che rendono omaggio a due grandi interpreti della musica classica: Maria Callas, della quale quest’anno ricorre il centesimo anniversario dalla nascita, e Mozart, uno dei più grandi autori del 700 musicale. Intendiamo investire molto nella promozione della musica in tutte le sue forme, puntando sulle eccellenze dei nostri territori e questi concerti ne rappresentano la conferma”.

Il programma dei concerti della Filarmonica Pozzoli

Di seguito il programma completo dei concerti della Filarmonica Pozzoli:

10 marzo ore 21 - Teatro San Rocco Seregno

Piazzolla Tango

Regia Luciano Padovani

Compagnia Naturalis Labor

Musica dal vivo Cuarteto Tipico Tango Spleen

14 aprile ore 21 - Teatro San Rocco Seregno

Prima di ogni altro amore

Sceneggiatura Sergio Casesi

Regia Alberto Oliva

Interpreti Gea Rambelli e Stefano Tosoni

12 maggio ore 21 - Teatro Manzoni Monza

Gran galà dell'opera

Filarmonica Ettore Pozzoli

Solisti Allievi del corso annuale di perfezionamento lirico FEP

Direttore Luca Ballabio

Musiche di Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini

11 giugno ore 17 - Villa Longoni Desio

In arte Maria Callas

Regia Alberto Oliva

Interpreti Elisabetta Invernici e Gea Rambelli. Con la partecipazione degli allievi del corso annuale di perfezionamento lirico FEP.

25 giugno ore 17 - Villa Longoni Desio

Mozart, enfant prodige

Filarmonica Ettore Pozzoli

Pianoforte He Jun Li

Direttore Luca Ballabio

Musiche di Mozart, Chopin, Liszt

Per i biglietti nei teatri di Monza ed Seregno

Per chi volesse assistere anche alle iniziative a Monza e Seregno:

TEATRO SAN ROCCO: online su https://www.vivaticket.com/it, in loco secondo orari della biglietteria, solo per spettacoli di Seregno

TEATRO MANZONI: online su https://www.ticketgate.it/, in loco, un’ora prima dello spettacolo oppure presso i punti vendita indicati sul sito filarmonicaettorepozzoli.com