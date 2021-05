Tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali: è il Festival Parco Tittoni. Riprendono gli eventi in presenza e per festeggiare un importante traguardo e ripartire insieme dalla musica nel ricco programma estivo della kermesse desiana spiccano: Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Fabio Treves, Omar Pedrini, Punkreas, Roberto Angelini, Ritmo Tribale.

Anche i desiani potranno, dalla prossima settimana, ritornare ad assistere ad uno spettacolo dal vivo, un concerto, uno spettacolo teatrale “in casa” loro. Si apre infatti dal 28 maggio e proseguirà fino al 5 settembre 2021 nella suggestiva cornice di Villa Tittoni Traversi a Desio la decima edizione del festival Parco Tittoni: oltre tre mesi interamente dedicati alla musica e allo spettacolo dal vivo, con un palinsesto ricco di novità ed eventi speciali, dall’arte al teatro, dal cinema alla gastronomia.

Promosso da Mondovisione e Arci Tambourine con il patrocinio del Comune di Desio, Parco Tittoni conferma anche quest’anno il suo ruolo di importante vetrina per la musica e l’intrattenimento, un punto di riferimento dell’estate brianzola che richiama un vasto pubblico da tutta la Lombardia e il nord Italia e che, giunto al suo decimo anno consecutivo, ha coinvolto più di un milione di spettatori in oltre mille giornate di apertura al pubblico.

“La ripresa delle attività si caratterizza per il recupero dell’essenza dello spettacolo dal vivo, che prevede la compresenza di artisti e spettatori, nonché per l’assoluta centralità dello spazio pubblico all’aperto – dichiara il Sindaco Roberto Corti – Finalmente i desiani e non solo potranno tornare a vivere questi eventi dal vivo nel contesto di Villa Tittoni, anche se con modalità distanziate nel rispetto delle regole anti-Covid. Un momento di aggregazione e socialità dopo un lungo periodo di forzata assenza”.

“Vogliamo ripartire da uno dei settori più colpiti”

“In un momento in cui la pandemia non è ancora superata – dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Redi – vogliamo ripartire, seppur nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da uno dei settori più colpiti dal contesto emergenziale, quello dello spettacolo. Secondo il focus del 16° Rapporto Annuale Federculture 2020, oltre il 70% degli enti culturali ha stimato perdite di ricavi superiori al 40% del loro bilancio, ma il 13% prospetta perdite che superano il 60%”. “Grazie alla stagione estiva, il modo della cultura e dello spettacolo potrà ripartire anche da Desio, dando la possibilità ai lavoratori del settore, per lo piu’ giovani anche del territorio (tra cui due agenzie di spettacolo locali), artisti, tecnici, organizzatori, sicurezza, barman, sino ad oggi non operativi o in cassa integrazione, di ripartire, facendo un altro piccolo passo verso la normalità. Anche gli aspetti sociali e inclusivi saranno mantenuti: verranno attivati un inserimento lavorativo, delle borse lavoro e altri progetti sono in fase di definizione”, conclude l’Assessore.

Le novità

La nuova edizione di Parco Tittoni vedrà importanti artisti del mondo della scena musicale italiana esibirsi sulla scalinata della settecentesca Villa Tittoni, davanti a una platea di 400 posti a sedere.

Tra gli artisti confermati numerosi cantautori e gruppi rock: Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Omar Pedrini, Roberto Angelini, Perturbazione, Ritmo Tribale, Pierpaolo Capovilla e Federico Fiumani; il blues di Fabio Treves e il folk di Mercanti di Liquore, Finaz (Bandabardò) e Uncle Bard; le sonorità punk e ska di Punkreas, Matrioska – protagonisti dell’evento inaugurale il 28 maggio in versione Acoustic Room -, Rumatera, Derozer e Dani “il Danno (Pornoriviste), gli spettacoli di Roberto Mercadini e Spleen Orchestra. Una proposta ampia e diversificata che comprende anche artisti emergenti e giovani promesse, come Little Piece of Marmelade e Giancane. Non mancano i tributi a Queen, 883 e Fabrizio De André, l’omaggio alle musiche di Into the Wild e la sonorizzazione de Il Favoloso Mondo di Amélie a venti anni dalla sua uscita nelle sale.

Ci saranno anche i comici di Zelig

Ad arricchire il palinsesto anche il Comedyficio di Alessio Parenti con i comici di Zelig e Colorado; le giornate a tema Oriente Day e Benessere Day con workshop e proposte multidisciplinari; il Brianza Beer Festival con le migliori birre artigianali e il Craft Gin Fest, primo evento interamente dedicato al gin e alle sue declinazioni. Riconfermati anche quest’anno gli appuntamenti con il cinema all’aperto di martedì e i giovedi universitari di Nasty Thursday, e per gli amanti del calcio si potrà guardare l’Italia agli Europei su maxi schermo.

All’interno del parco di Villa Tittoni Traversi, nel cuore di Desio, Parco Tittoni si sviluppa in due aree distinte: uno spazio dedicato agli spettacoli dal vivo, cui si accede tramite prevendita o biglietteria in loco, con tavoli e sedie allestiti di fronte alla villa, sotto il cielo stellato; un’area attrezzata per il ristoro, ubicata nel bosco del parco accanto al bar e al ristorante, sempre accessibile gratuitamente con prenotazione del tavolo consigliata.

Tanti i partner del mondo dello spettacolo che hanno contribuito alla programmazione di Parco Tittoni: Shining Production, Bagana Rock Agency, Via Audio, Barley Arts, Musicamorfosi e Coop. Controluce. Realtà con le quali negli ultimi dieci anni Parco Tittoni ha costruito un solido legame di collaborazione, condividendo il valore della musica come lavoro, cultura, arte, intrattenimento.

Un punto di ripartenza per l’intero settore

Questa nuova edizione del festival, la decima, non è solo un anniversario importante ma un punto di ripartenza per un intero settore: tanti sono gli operatori della filiera dello spettacolo – dagli artisti ai promoter, dalle agenzie ai tecnici audio e luci – che ritrovano con Parco Tittoni l’occasione di riprendere il proprio lavoro così a lungo interrotto.

Orari

Orari (soggetti alle variazioni del coprifuoco)

Fino al 6 giugno 2021:

dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 23.00

Dal 7 giugno al 21 giugno:

dal martedì al sabato dalle 19.00 alle 24.00

domenica dalle 18.00 alle 24.00

Dopo il 21 giugno 2021, con l’eliminazione del coprifuoco, si ripristinano gli orari consueti:

Martedì e mercoledì dalle 19.30 alla 1.00

Giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 2.00

Domenica dalle 18.00 alla 1.00

Lunedì chiuso.