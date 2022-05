Tanti eventi a Concorezzo nel weekend all'insegna della solidarietà

Si parte sabato 28 maggio con il mercatino dei libri usati organizzato dall'associazione Kibinti Onlus. Domenica poi la festa del volontariato in piazza Sant'Eugenio.

Diversi gli eventi patrocinati dal Comune che si terranno nei prossimi giorni a Concorezzo e che spazieranno dallo sport ai mercatini, tutto all'insegna della solidarietà.

Si parte sabato 28 maggio con il mercatino dei libri usati. Una manifestazione organizzata da Kibinti Onlus presso la sala di rappresentanza in piazza della Pace. L'associazione promuove l'iniziativa, che proseguirà anche nella giornata di domenica, per sostenere i progetti che da tempo porta avanti in Guinea Bissau (QUI IL PROGRAMMA)

Festa del volontariato

Nella giornata di domenica 29 in piazza Sant'Eugenio ci sarà anche la festa del volontariato. La giornata si pare alle 10.00 con la Santa Messa, mentre alle 11.30 si aprirà anche il mercatino e alle 12 la tavola calda. Nel pomeriggio è invece in programma un momento di preghiera a cui seguiranno giochi organizzati per tutte le età. Alle 17.30, sempre in piazza, andrà in scena lo spettacolo "Da vicino nessuno è normale" e alle 19 la serata si chiude con la cena e l'intrattenimento musicale.

Una corsa per la vita

C'è grande attesa anche per il 12 giugno quando a Villa Zoia andrà in scena la 36esima edizione di "una corsa per la vita" organizzata dal gruppo podistico "I gamber de cuncuress" a facvore della Lilt. La manifestazione sportiva prevede due percorsi: quello da due chilometri per i bambini e quello da 6 o da 10 chilometri per gli adulti. La quota di iscrizione è di 5 euro.