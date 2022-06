Una Woodstock brianzola all’interno di un centro di cura per le dipendenze. Tre giorni di musica, cibo, cabaret, natura.

Tre giorni di musica, cibo e cabaret nel centro di cura per le dipendenze

E’ il “Cufstock music festival”, che si terrà a Limbiate l’11, 12 e 13 giugno al Pratone di Mombello all’interno del Centro Umberto Fazzone. L’evento – unico nel suo genere in Lombardia – è organizzato dalla Fondazione Eris, Ente polispecialistico accreditato per il trattamento delle dipendenze, che ogni mese cura oltre 1000 persone nei suoi tre centri di Milano, Meda e Limbiate.

“E’ una manifestazione aperta a tutti - spiega Pietro Farneti Consigliere Delegato di Fondazione Eris – un’occasione per stare insieme, ascoltare buona musica, ridere con i comici di talento che si alterneranno sul palco, godere dei numerosi ettari di natura in cui è immersa la nostra struttura (dove – ad esempio – è già attivo un maneggio con circa 30 cavalli), ma soprattutto è un’opportunità per conoscere il nostro lavoro”.

Il lavoro nella comunità terapeutica

Le comunità terapeutiche di Fondazione Eris, infatti, sono luoghi aperti dove chi si sta impegnando in un percorso di recupero dal tunnel della droga e dell’alcol ha la possibilità di interagire e darsi da fare, in un ambiente piacevole e stimolante. “A Limbiate – racconta Farneti – stiamo recuperando buona parte dell’ex struttura dell’ospedale psichiatrico, per farne un’eccellenza nazionale nell’ambito del trattamento delle dipendenze da sostanze. A breve – annuncia – fonderemo anche una cooperativa sociale agricola, destinata da un lato ad offrire opportunità di lavoro alle persone svantaggiate e dall’altro a sfruttare ancora meglio l’incredibile polmone verde che abbraccia il Centro Umberto Fazzone attraverso produzioni a chilometro zero”.

Il programma dell'evento

Il “Cufstock music festival”, dopo la prima edizione sperimentale dell’anno passato, torna con un ricco programma di iniziative con la collaborazione dell’associazione culturale Nel Centro della Musica e con il patrocinio del Comune di Limbiate. Venerdì 10 giugno (a partire dalle 20.30) sul palco sarà una non-stop di band emergenti; sabato 11 giugno (a partire dalle 21.30) serata cabaret con “I Tre Jollie” vincitori di Italia’s Got Talent, “Le Scemette” direttamente da Zelig e la straordinaria partecipazione del grande duo Ale & Franz. Presenta la serata: Franco Rossi da Colorado. Gran finale domenica 12 (ore 21.30) con la musica di Mayta unplugged e con il concerto di Big Boy (la splendida voce soul italo americana già vincitrice di Amici) e Arco, già vincitore della categoria giovani del Festival di Sanremo nel 2012.

Tutti i giorni è attivo un servizio ristoro. L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Per informazioni: cufstock@fondazioneeris.it