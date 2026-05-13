Tre mesi di concerti e spettacoli a Villa Tittoni

La presentazione
“Parco Tittoni è ormai molto più di una rassegna estiva: è un’istituzione che definisce l’identità culturale di Desio anche a livello regionale – commenta il Sindaco del Comune di Desio Carlo Moscatelli – Tagliare il traguardo della quindicesima edizione dimostra la solidità di un progetto capace di rinnovarsi ogni anno, mantenendo Villa Tittoni al centro della vita sociale e aggregativa. Con il tema #OrtoTittoni, quest’anno ribadiamo l’importanza di far crescere la bellezza nel nostro territorio, offrendo ai cittadini uno spazio dove la cultura è un bene comune da coltivare insieme”.
“#OrtoTittoni più che un hashtag è una filosofia. Il cartellone che presentiamo è infatti il frutto di una ‘semina’ attenta e appassionata, costruita con il consolidato team di Parco Tittoni. Abbiamo voluto creare un palinsesto eterogeneo che spazia dalla musica live alla divulgazione, pensato per nutrire la curiosità di ogni fascia d’età. Per oltre tre mesi, i giardini della Villa diventeranno un terreno fertile dove la comicità, l’arte e l’approfondimento si intrecciano”, aggiunge l’assessore alla Cultura Giorgio Gerosa.
Il programma dell’inaugurazione del 22 maggio
La stagione germoglia con un’apertura che unisce impegno civile, territorio e musica: alle 18 l’apertura cancelli e cittadinanza con un momento istituzionale dedicato ai giovani con la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni alla presenza dell’ex magistrato Gherardo Colombo.
Alle 20.30 il “primo raccolto” musicale è affidato al talento a km0 del rapper desiano Sanvi, mentre dalle 21.30 la serata culmina con il live d’autore Pollio con la presentazione del suo nuovo album: Dopo La Bomba.
Nel fine settimana dell’inaugurazione sono inoltre previsti sabato alle 21 Warm up elettronico live con Pitch The Noise e alle 22Silent Disco (unica attività a pagamento), domenica 25 alle 18:30 attività per bambini Bosc’Orto Sensoriale e alle 21.30 “100 anni di Dario Fo”, omaggio al premio Nobel con gli Emilio e gli Ambrogio
La varietà dell’orto: il cartellone 2026
Sigfrido Ranucci (4 settembre), Umberto Galimberti (1 settembre), Luca Perri (27 maggio), Cathy La Torre (14 luglio), Gabriella Greison (1 luglio), Enrico Galiano (3 settembre), Debora Villa (22 luglio), Guido Damini (30 giugno), Andrea Panico (24 giugno). Tornano anche gli appuntamenti della risata con il Comedyficio di Alessio Parenti (17 giu / 15 lug).
Le radici del suono (Concerti Live e Contaminazioni)
Eugenio Finardi (10 giugno), 99 Posse (30 agosto), Omar Pedrini (3 giugno), Delta V (5 luglio), Ritmo Tribale (18 luglio), Cisco (29 agosto), Umberto Maria Giardini (11 giugno), Mercanti di Liquore (17 luglio), Shandon (30 maggio), Matrioska (19 giugno), Derozer (31 luglio), Vintage Violence (24 luglio), Vacca & Inoki (5 giugno), Kaos + Egreen (2 luglio), Dj Ralf (26 giugno), Vaeva (12 giugno), Emma Nolde + Roberto Mercadini (8 luglio), Gem Boy (7 agosto)
I frutti della notte (Party e Silent Disco)
Coltivare l’Inclusione: I Martedì Tiki Taka
Eventi, Fiere e il Gusto del Brunch
- Grandi Fiere: Oriente Day (20 e 21 giu) , Radice D’Africa (28 giu) e la Fiera del Disco (7 giu).
- Brunch nell’Orto: Due appuntamenti speciali con il Brunch domenicale (7 giu / 28 giu), per vivere l’atmosfera della Villa fin dal mattino.
- Domeniche in Famiglia: Ogni domenica il Superzero Family Show con animazione gratuita per i più piccoli.
- Cinema d’Agosto: Le proiezioni all’aperto di grandi classici imperdibili. Programma da definire.
- San Remo Rock: Una giornata dedicata alle nuove band emergenti (12 lug)
- Festa della Fondazione Monza e Brianza con Camilla Barbarito e la Gran Tabazu Orchestra (23 giu)
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Desio Factor: Un evento dedicato agli emergenti locali con la Pro Loco di Desio (9 lug)