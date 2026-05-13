Tre mesi di concerti e spettacoli a Villa Tittoni

Dal 22 maggio al 6 settembre Villa Tittoni ospiterà la XV edizione di “Orto Tittoni – Il Raccolto”, 0ltre tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali. Venerdì 22 l’inaugurazione con Gherardo Colombo, Sanvi e Pollio

La presentazione

Parco Tittoni riapre i cancelli della storica Villa di via Lampugnani 62 per la sua quindicesima stagione. Dal 22 maggio al 6 settembre 2026, il festival organizzato da Mondovisione Onlus in collaborazione con il Comune di Desio trasforma il giardino neoclassico in un “Orto della Cultura”. Un luogo dove seminare idee, realizzare nuovi “incroci” artistici e raccogliere emozioni sotto le stelle.

“Parco Tittoni è ormai molto più di una rassegna estiva: è un’istituzione che definisce l’identità culturale di Desio anche a livello regionale – commenta il Sindaco del Comune di Desio Carlo Moscatelli – Tagliare il traguardo della quindicesima edizione dimostra la solidità di un progetto capace di rinnovarsi ogni anno, mantenendo Villa Tittoni al centro della vita sociale e aggregativa. Con il tema #OrtoTittoni, quest’anno ribadiamo l’importanza di far crescere la bellezza nel nostro territorio, offrendo ai cittadini uno spazio dove la cultura è un bene comune da coltivare insieme”.

“#OrtoTittoni più che un hashtag è una filosofia. Il cartellone che presentiamo è infatti il frutto di una ‘semina’ attenta e appassionata, costruita con il consolidato team di Parco Tittoni. Abbiamo voluto creare un palinsesto eterogeneo che spazia dalla musica live alla divulgazione, pensato per nutrire la curiosità di ogni fascia d’età. Per oltre tre mesi, i giardini della Villa diventeranno un terreno fertile dove la comicità, l’arte e l’approfondimento si intrecciano”, aggiunge l’assessore alla Cultura Giorgio Gerosa.

Il programma dell’inaugurazione del 22 maggio

La stagione germoglia con un’apertura che unisce impegno civile, territorio e musica: alle 18 l’apertura cancelli e cittadinanza con un momento istituzionale dedicato ai giovani con la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni alla presenza dell’ex magistrato Gherardo Colombo.

Alle 20.30 il “primo raccolto” musicale è affidato al talento a km0 del rapper desiano Sanvi, mentre dalle 21.30 la serata culmina con il live d’autore Pollio con la presentazione del suo nuovo album: Dopo La Bomba.

Nel fine settimana dell’inaugurazione sono inoltre previsti sabato alle 21 Warm up elettronico live con Pitch The Noise e alle 22Silent Disco (unica attività a pagamento), domenica 25 alle 18:30 attività per bambini Bosc’Orto Sensoriale e alle 21.30 “100 anni di Dario Fo”, omaggio al premio Nobel con gli Emilio e gli Ambrogio

La varietà dell’orto: il cartellone 2026

Il palco diventa spazio di approfondimento con i grandi nomi del pensiero contemporaneo:

Sigfrido Ranucci (4 settembre), Umberto Galimberti (1 settembre), Luca Perri (27 maggio), Cathy La Torre (14 luglio), Gabriella Greison (1 luglio), Enrico Galiano (3 settembre), Debora Villa (22 luglio), Guido Damini (30 giugno), Andrea Panico (24 giugno). Tornano anche gli appuntamenti della risata con il Comedyficio di Alessio Parenti (17 giu / 15 lug).

Le radici del suono (Concerti Live e Contaminazioni)

Un mix di specie musicali che spazia dal rock d’autore, al rap, ska ed elettronica:

Eugenio Finardi (10 giugno), 99 Posse (30 agosto), Omar Pedrini (3 giugno), Delta V (5 luglio), Ritmo Tribale (18 luglio), Cisco (29 agosto), Umberto Maria Giardini (11 giugno), Mercanti di Liquore (17 luglio), Shandon (30 maggio), Matrioska (19 giugno), Derozer (31 luglio), Vintage Violence (24 luglio), Vacca & Inoki (5 giugno), Kaos + Egreen (2 luglio), Dj Ralf (26 giugno), Vaeva (12 giugno), Emma Nolde + Roberto Mercadini (8 luglio), Gem Boy (7 agosto)

Sono poi previsti omaggi speciali

Il 6 settembre Freddie Mercury 80, celebrazione degli 80 anni della leggenda dei Queen, il 24 maggio a Dario Fo con Emilio e Gli Ambrogio, il 26 agosto La Buona Novella, concerto disegnato dedicato al capolavoro di Fabrizio De André, serate tributo per 883 (29 maggio), Vasco Rossi (14 giugno) Lucio Battisti (26 luglio), Canzone Milanese con i Duman Bass (14 agosto), il 7 giugno l’immancabile Tim Burton Show, con tante novità e il 19 luglio l’omaggio alle Spice Girls

I frutti della notte (Party e Silent Disco)

L’energia dei grandi raduni tutti da ballare: Maledetta Nostalgia (6 giugno), Party 90 (13 giugno, 4 luglio, 8 agosto e 5 settembre), 80s Never Die (1 giugno, 28 agosto), 7Teen Again (11 luglio), Zarro Night (1 agosto), Lo stretto indispensabile (10 luglio), Reggae Night (31 maggio, 21 agosto), Summer Parade (15 agoato) e le immancabili Silent Disco (23 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 22 agosto)

Coltivare l’Inclusione: I Martedì Tiki Taka

Ogni martedì sera, Parco Tittoni rafforza il suo legame con il territorio. In collaborazione con il progetto Tiki Taka, il festival ospita iniziative dedicate all’inclusione sociale, rendendo l’orto un luogo accessibile e accogliente per tutti.

Torna anche il tradizionale appuntamento con Desio In Musica Per Carlo, la giornata di raccolta fondi e sensibilizzazione per la ricerca sui tumori infantili (30 maggio).

Eventi, Fiere e il Gusto del Brunch

Grandi Fiere: Oriente Day (20 e 21 giu) , Radice D’Africa (28 giu) e la Fiera del Disco (7 giu).

, e la Brunch nell’Orto: Due appuntamenti speciali con il Brunch domenicale (7 giu / 28 giu) , per vivere l’atmosfera della Villa fin dal mattino.

Due appuntamenti speciali con il , per vivere l’atmosfera della Villa fin dal mattino. Domeniche in Famiglia: Ogni domenica il Superzero Family Show con animazione gratuita per i più piccoli.

Ogni domenica il con animazione gratuita per i più piccoli. Cinema d’Agosto: Le proiezioni all’aperto di grandi classici imperdibili. Programma da definire.

Le proiezioni all’aperto di grandi classici imperdibili. Programma da definire. San Remo Rock: Una giornata dedicata alle nuove band emergenti (12 lug)

Una giornata dedicata alle nuove band emergenti Festa della Fondazione Monza e Brianza con Camilla Barbarito e la Gran Tabazu Orchestra (23 giu)

con Camilla Barbarito e la Gran Tabazu Orchestra Desio Factor: Un evento dedicato agli emergenti locali con la Pro Loco di Desio (9 lug)

Il format dell’estate è ormai consolidato e anche quest’anno Parco Tittoni offre uno spazio di ristoro e relax (Fame&Sete), con ingresso sempre gratuito, e una grande area spettacoli di fronte alla suggestiva facciata neoclassica di Villa Tittoni.

Ci saranno concerti ed eventi da godersi in piedi nel grande giardino della villa, mentre per alcuni spettacoli sarà possibile scegliere i posti a sedere (con tavolini) per regalarvi l’atmosfera necessaria per gli show più intimi di alcuni degli artisti in cartellone.