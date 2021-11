Tutto esaurito in biblioteca per la lettura... da brividi

Veduggio

Non è rimasto nemmeno un posto libero sabato a Veduggio: un successo l'iniziativa di Halloween

Non è rimasto nemmeno un posto libero sabato, nella biblioteca di Veduggio con Colzano: è stata infatti davvero un successo la lettura teatrale... da paura.

Una mattinata... da brividi

L'iniziativa, cura di di Pandemoniun Teatro, è stata organizzata in occasione di Halloween nell'ambito del «Festival delle Storie - Dammi un libro che apre le porte», pensata da BrianzaBiblioteche in collaborazione con la biblioteca di Veduggio e l'assessorato alla Cultura. «Brividi piccoli piccoli» il titolo dell'iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, sabato letteralmente rapiti dalle favole tradizionali lette e riadattate.

Tutto esaurito! I bambini e i genitori felicissimi, l'attore incredibilmente coinvolgente. Un bellissimo momento per celebrare con i più piccoli il capodanno di Samonios 2021, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Valentina Besana, da sempre appassionata delle tradizioni celtiche.

Prossimi appuntamenti da segnare in agenda

Il prossimo appuntamento nella biblioteca di Veduggio è da segnare in agenda per sabato 4 dicembre, alle 10.30, con Le avventure del Signor Bastoncino per bambini dai 3 ai 6 anni, sempre a cura di Pandemonium teatro.