Un pomeriggio di magia e tradizione ha illuminato Villa Raverio

Un pomeriggio di magia e tradizione ha illuminato la vigilia di Natale a Villa Raverio, dove Babbo Natale ha incontrato i bambini di Besana in Brianza per il consueto e attesissimo scambio dei doni.

L’evento

La piazza si è trasformata in un luogo di festa, sorrisi e condivisione, regalando alle famiglie un momento di autentica atmosfera natalizia. L’iniziativa, organizzata dalle attività aderenti al gruppo i Negozi di Villa Raverio “Alice’s Bakery, Ortofrutta Lino, Gelateria LOVE, Bar Raveé de Villa e Foto Ottica Bonfanti” si è svolta con il patrocinio del Comune di Besana in Brianza, a conferma del valore sociale e comunitario dell’evento.

La manifestazione ha preso il via alle 17 con la preparazione e l’esecuzione di un canto natalizio della tradizione locale, La Piva. Attorno a Babbo Natale, i bambini hanno cantato con entusiasmo, accompagnando il canto con gesti semplici ma carichi di emozione, con il cuore colmo di gioia.

Durante tutto il pomeriggio non sono mancate le note festose della Piva di Besana, che hanno contribuito a creare un clima di autentica allegria. Presente alla manifestazione anche il vicesindaco Ermo Gallenda, intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a testimonianza della vicinanza del Comune alle iniziative che valorizzano il territorio e la comunità.

Il momento più atteso è arrivato poco dopo, con la consegna dei doni: Babbo Natale, vero protagonista della serata, ha chiamato uno ad uno i bambini presenti in piazza, ascoltando e soddisfacendo le richieste contenute nelle loro letterine. Immancabile il rito della fotografia ricordo, realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Luana di Foto Ottica Bonfanti, che ha saputo catturare sorrisi e attimi di pura emozione. La serata si è conclusa in un clima di armonia natalizia, accompagnata da un caldo bicchiere di vin brulé offerto dal Bar Raveé de Villa, momento conviviale che ha coinvolto grandi e piccoli. Gli organizzatori rinnovano infine l’invito a seguire e partecipare alle prossime iniziative promosse da I Negozi di Villa Raverio, che continuano a impegnarsi per animare il territorio e rafforzare il senso di comunità.