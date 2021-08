Una crociera da sogno per festeggiare il compleanno del Giornale di Vimercate. E’ quello che proponiamo ai lettori: una settimana a bordo della nuovissima Seaside di MSC Crociere, dal 16 al 23 ottobre, a partire da soli 449 euro a persona.

Quindi tutti a bordo: solchiamo le acque del Mediterraneo, visitiamo località ricche di storia e fascino e brindiamo insieme al compleanno del Giornale di Vimercate. Quest’anno il nostro giornale celebra un importante anniversario e abbiamo deciso di festeggiarlo con i nostri lettori in modo originale. Grazie alla collaborazione con l’agenzia viaggi Cala Majòr, abbiamo organizzato una settimana di crociera sulla nuovissima Seaside di MSC Crociere, dal 16 al 23 ottobre, a partire da soli 449 euro a persona. Una vacanza e una festa di compleanno imperdibili: i lettori saranno accompagnati per tutta la settimana dal nostro staff, che sarà a disposizione per ogni necessità, e i nostri giornalisti racconteranno sul giornale, sul portale online e sui canali social questa bellissima esperienza insieme. Non potrà mancare un bel brindisi e il classico taglio della torta!

Non perdete questa occasione, prenotate subito. Abbiamo predisposto un servizio dedicato: telefonando al numero 039.9989303 oppure scrivendo a crociera@netweek.it potrete avere tutte le informazioni necessarie, richiedere un preventivo e assicurarvi già un posto a bordo.

Relax e divertimento in piena sicurezza sulla MSC Seaside

Una crociera all’insegna del relax, del divertimento e della sicurezza, per garantire a ospiti ed equipaggio un viaggio senza preoccupazioni: in base al rigoroso protocollo di Salute e Sicurezza, tutti gli ospiti, sia vaccinati che non vaccinati, dovranno sottoporsi ad alcuni screening sanitari e screening Covid-19 al Terminal prima dell’imbarco, tra cui un test, un questionario sanitario e un controllo della temperatura senza contatto. Inoltre, viene effettuata una sanificazione continua degli ambienti di bordo.

Ambienti che da soli valgono la pena di salire a bordo: la MSC Seaside è un vero scrigno di tesori che vi lascerà a bocca aperta. La passeggiata fronte mare circonda la nave e consente l'accesso a un’ampia gamma di ristoranti, bar e negozi. Dalla passerella in vetro sul ponte 16 potrete ammirare una vista mozzafiato del mare dall’alto. E per viste ancora più incredibili, salite sui due ascensori panoramici che lo connettono con il ponte superiore. Poi, l’atrio a più livelli con pareti di vetro si estende su quattro ponti, creando un luogo suggestivo per l’intrattenimento dal vivo, mentre due passerelle con pavimento in vetro regalano agli ospiti viste spettacolari sull’oceano. Per non parlare di quello che potrete gustare a bordo, grazie a nove incantevoli ristoranti tra cui scegliere, inclusi cinque sofisticati ristoranti tematici.

Tantissime, inoltre, le opportunità di svago e divertimento: dalle piscine all’acquapark, dalla palestra alla spa, dal teatro al casinò, dalla sala giochi alle piste da bowling…

Bellissime escursioni sulle coste del Mediterraneo

Infine, potrete scegliere di scendere a terra e approfittare di alcune bellissime escursioni.

Marsiglia, storico capoluogo della Provenza a breve distanza dalla Costa Azzurra, merita una visita per il suo affascinante intreccio di strade, i caffè dell’animato Vieux Port e la magnifica basilica neobizantina di Notre-Dame-de-la-Garde. A poca distanza da Marsiglia, un’indimenticabile escursione MSC porta ad Aix-en-Provence, città del Sud della Francia piena di charme, e alla splendida Avignone, sede del Palazzo dei Papi, sito Patrimonio dell'Umanità Unesco.

Siracusa, posta sulla costa sudorientale della Sicilia, con i suoi 2.800 anni, vi colpirà per la sua armonia tra passato e presente: dai resti greci e romani al Duomo, dalla riserva naturale Cavagrande del Cassibile alla spiaggia di Arenella, dal castello Eurialo al Museo dei Pupi… senza dimenticarti di assaporare le prelibatezze locali. Un’altra escursione vi porterà nell’isola di Ortigia, la città vecchia di Siracusa, collegata alla terraferma dal ponte Umbertino.

Taranto offre attività interessanti per tutti, dalle bellissime spiagge ai siti archeologici. Oppure si può esplorare la Puglia e visitare il sito Unesco di Alberobello noto per i Trulli, e anche Ostuni, “la dama bianca”, che sorge su tre colli nella zona delle Murge. Da non perdere la visita a un tipico frantoio con degustazione di olio d’oliva.

Approdando a Civitavecchia non si potrà rinunciare a una gita a Roma: l’escursione vi accompagnerà a visitare il monumento romano per eccellenza, il Colosseo, la Fontana di Trevi, la Città del Vaticano e Piazza San Pietro.

E perché prima di partire o al ritorno non cogliere l’occasione di scoprire Genova, nel dedalo di carrugi medievali nella vecchia città piena di fascino e di palazzi d’epoca. Oppure di visitare l’Acquario di Genova, il più grande d’Europa che ospita migliaia di animali di altrettante specie. E non dimentichiamo un assaggio degli antichi sapori, tra pesto, ravioli, fritture e focacce.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 039.9989303 oppure scrivere a crociera@netweek.it.