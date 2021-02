Agenti premiati per l’impegno durante la pandemia da Covid-19.

Agenti premiati

Un attestato di riconoscenza e un nastrino al merito dalla Regione Lombardia agli operatori di Polizia locale.

“Per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda, pur consapevole dei rischi di contagio per sé e per i propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Gli attestati sono stati consegnati venerdì dal sindaco, Luciano Casiraghi: “Ho avuto il piacere di consegnare agli agenti Marco Riboldi, Pietro Licari (in forza in un altro comando), Francesco Rodante e al comandante Francesco Farina, gli attestati di riconoscenza conferiti dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, agli operatori di Polizia locale”.

Il pensiero del sindaco

“L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, la necessità di contenere la diffusione del contagio e il lockdown hanno cambiato profondamente l’attività quotidiana della Polizia locale – spiega il sindaco Luciano Casiraghi – Davanti al fermo quasi totale del traffico urbano, delle iniziative aggregative, sportive e culturali, delle manifestazioni e di molte attività commerciali, agli agenti è spettato un ruolo di primo piano nel far rispettare le disposizioni anti-Covid, oltre che nel rispondere alle migliaia di richieste di informazioni dei cittadini, mantenendo comunque i servizi base a tutti i cittadini. Vorrei esprimere pubblicamente la stima dell’Amministrazione comunale che ha per tutti gli appartenenti alla Polizia locale, che svolgono e dimostrano costantemente la dedizione a un servizio connotato da estrema difficoltà, dato dalle situazioni di cortesia ed aiuto, e situazioni di fermezza e conflittualità. Solo la professionalità e la competenza garantiscono un eccellente lavoro e servizio ai cittadini biassonesi”.