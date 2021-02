Premiati per l’impegno durante il Covid

Operatori della Polizia locale di Triuggio premiati dalla Regione Lombardia per l’impegno durante il Covid con un attestato di riconoscenza e un nastrino al merito.

Premiati gli operatori di Polizia locale

“Per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda, pur consapevole dei rischi di contagio per sé e per i propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Gli attestati sono stati consegnati questa mattina (lunedì 15 febbraio) in Comune dal sindaco, Pietro Cicardi, al comandante di Polizia locale, Fabrizio Incerto, e all’agente Davide Tellaroli.

Il sindaco, Pietro Cicardi

“Si tratta di un riconoscimento che la Regione Lombardia ha deciso di conferire agli operatori di Polizia locale, segnalati dai rispettivi comandi, per il lavoro prestato durante la prima fase del Covid ovvero nei mesi di marzo, aprile e maggio dello scorso anno – spiega il primo cittadino – Quella prima fase di gestione della pandemia non è stata per niente facile: sembrava che tutti dovessero morire di questo virus. La paura e la preoccupazione erano molto diffusi. Io stesso sono stato tra i primi a essere ricoverato in ospedale per una polmonite causata dal coronavirus».

Il comandante, Fabrizio Incerto

Gli agenti dovevano tutelare la propria salute e quella dei cittadini: «Così spesso non entravamo nelle case ma ci facevano passare i documenti dal balcone, per esempio – spiega il comandante Fabrizio Incerto – Ciò per evitare un contatto diretto». Il comando di Polizia locale è stato chiuso al pubblico e anche oggi è possibile accedervi solo tramite appuntamento. «Nella prima fase si controllavano soprattutto le persone – ha aggiunto il comandante – In questa seconda fase l’attenzione si è spostata maggiormente sugli esercizi pubblici e commerciali, affinché rispettino le prescrizioni anti Covid-19».

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 16 febbraio 2021.