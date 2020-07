Aggressione in centro città, grave un 18enne SIRENE DI NOTTE

Aggressione in centro città a Seregno, grave un 18enne.

Grave un 18enne

E’ stato trasportato in codice rosso (quindi in condizioni molto critiche) il giovane aggredito questa notte (domenica 26 luglio 2020) a Seregno in piazza Roma. L’episodio si è verificato poco dopo l’una, in una delle piazze più frequentate della città. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Una volta dato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del Seregno Soccorso che ha prestato le prime cure al 18enne ferito. Il giovane, come detto, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

Due malori nel Vimercatese

Sempre questa notte, alle due, si è verificato un malore a Concorrezzo, lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. Un uomo di 50 anni è stato soccorso dalla Croce rossa di Villasanta e trasportato in codice verde al Policlinico di Monza. Mentre alle tre, in viale Vittoria a Villasanta, è stata soccorsa una donna di 42 anni per intossicazione etilica. E’ stata poi trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per essere sottoposta ad accertamenti.

Incidente a Seveso

Poco dopo le 5 di questa mattina un ragazzo di 32 anni ha avuto un incidente a Seveso. Stava percorrendo via Tonale quando all’improvviso è finito contro un ostacolo. Soccorso dalla Croce bianca di Cesano Maderno, le sue condizioni non sono gravi. E’ stato infatti trasportato all’ospedale di Desio in codice verde per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

