All'ambulatorio temporaneo di Varedo da febbraio due nuovi medici di Medicina generale. Ad annunciarlo è l’assessore ai Sevizi sociali Matteo Figini, che ha ricevuto la comunicazione da Ats Brianza.

All'ambulatorio temporaneo di Varedo soluzione tampone

Non è una soluzione definitiva perché i due dottori stanno frequentando il corso di formazione, ma almeno per un certo periodo dovrebbero tamponare la situazione di disagio prendendo un carico mille pazienti. Intanto gli assistiti rimasti senza medico stabile continuano a fare riferimento all’ambulatorio temporaneo di via San Giuseppe, dove ora però la maggior parte dei pazienti arriva da Desio. A dicembre gli utenti in carico all’Amt risultavano essere 4.331, di cui 1.729 residenti a Varedo e gli altri appunto a Desio.

La situazione con l'arrivo dei due nuovi medici

Dalla fine di dicembre dovevano essere convogliati sul presidio di via San Giuseppe altri 1.500 desiani, cioé gli assistiti della dottoressa Silvana Santoro andata in pensione, ma è stata trovata una sostituta. Visto che, però, a Desio è in programma il pensionamento di altri dottori, nei prossimi giorni sarà aperto un ambulatorio temporaneo per coprire le esigenze della città, visto il numero crescente di pazienti rimasti senza medico. Di conseguenza, come ha spiegato l'assessore, con l’arrivo dei due nuovi medici a Varedo dovrebbero restare in carico al presidio di via San Giuseppe solo alcune centinaia di varedesi.