Auto sbatte contro la betoniera e si ribalta FOTO VIDEO

Auto sbatte contro la betoniera in manovra e si ribalta. Poco dopo le 9.30 paura in via Meredo a Seveso, ferita la conducente di 26 anni trasportata all’ospedale di Desio.

Auto sbatte contro la betoniera e si ribalta

Momenti di apprensione, questa mattina – sabato 26 settembre – poco dopo le 9.30 a Seveso, proprio al confine con Seregno. In via Meredo un’auto, modello Lancia Y, ha urtato una betoniera in manovra e si è ribaltata. La conducente, 26 anni, è riuscita ad abbandonare in autonomia la vettura distrutta. E’ stata soccorsa dal personale del 118, accorso con l’ambulanza della Croce Bianca di Seveso.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

In via Meredo, all’altezza del civico 78, sono accorsi la Polizia locale per rilevare il sinistro e i Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno per rimuovere dalla carreggiata il mezzo distrutto dalla paurosa carambola. La Lancia Y marciava in direzione di via Saronno e ha colliso con la parte posteriore della betoniera. L’autocarro in retromarcia da via Vigorelli stava per immettersi in via Meredo, per riprendere la marcia verso il centro di Seveso.

Le operazioni dei soccorritori

Per fortuna le condizioni della giovane automobilista sono subito apparse non gravi, a dispetto del violetto impatto e del veicolo schiacciato sulla sede stradale. Dopo le prime cure a bordo dell’ambulanza, la 26enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Desio. I pompieri di Seregno hanno poi provveduto con una fune metallica a rovesciare il veicolo per poter essere rimosso dalla strada. Durante le operazioni via Meredo è rimasta chiusa al transito in entrambe le direzioni di marcia. Pochi giorni fa un altro ribaltamento a Seregno in via Macallè, leggi qui.

