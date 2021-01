Bollini RosaArgento, la cerimonia intitolata a Carlo Vergani

La cerimonia di premiazione dei «Bollini RosaArgento» 2021-2022 sarà intitolata alla memoria del professor Carlo Vergani con la partecipazione fra gli altri anche di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e del neo assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.

I Bollini RosaArgento sono un riconoscimento attribuito da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e alle Case di Riposo per anziani che si sono dimostrate attente al benessere dei propri ospiti, garantendo un’adeguata assistenza clinica e cura della persona.

Vergani, un’istituzione in ambito geriatrico

Questa edizione è stata dedicata alla memoria del professor Carlo Vergani, caratese, punto di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, sconfitto dal Covid-19 nell’aprile del 2020. Carlo Vergani ha rappresentato da sempre un’istituzione in ambito geriatrico, sia a livello clinico sia accademico, in tutto il nostro Paese. Sin dagli inizi dell’attività di Fondazione Onda nel 2006, il professore di Carate Brianza ha supportato le attività dell’Osservatorio mettendo a disposizione esperienza, professionalità e carisma, che hanno permesso nel 2016 di porre le basi per il progetto dei Bollini RosaArgento, in cui ha tanto creduto impegnandosi sino all’ultimo.

Interverranno: Marialucia Lorefice (Presidente 12ª Commissione Affari Sociali Della Camera Dei Deputati); Letizia Moratti (Assessore al Welfare e Vice Presidente Regione Lombardia); Silvio Brusaferro (Presidente ISS Istituto Superiore Di Sanità); Luigi Bergamaschini (Professore Associato In Medicina Interna, Università Degli Studi Di Milano); Giorgio Fiorentini (Presidente Advisory Board Bollini Rosa Argento); Claudio Mencacci (Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale, Asst Fatebenefratelli-Sacco, Milano); Francesca Merzagora (Presidente Fondazione Onda); Giangiacomo Schiavi (Editorialista Corriere Della Sera). Al termine della conferenza sarà possibile rivolgere le domande agli esperti scrivendo nell’apposita chat la domanda, che verrà letta direttamente dalla relatrice.

L’emergenza Covid-19 ha impattato in maniera significativa sulle RSA e sulle Case di Riposto, mettendole a dura prova sia nella gestione clinico-assistenziale dei propri ospiti, sia in termini organizzativi. Per questo motivo, le strutture premiate per il biennio 2021-2022 sono state valutate anche in base alla riorganizzazione dei servizi adottata per garantire adeguata assistenza, minimizzare il contagio tra gli ospiti e il personale, tutelare gli operatori e mantenere attiva la comunicazione tra ospiti e familiari.

“Le RSA e le Case di Riposo sono state particolarmente colpite nella prima fase dell’emergenza sanitaria”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Abbiamo assistito a molti decessi di anziani ricoverati che non hanno avuto il conforto di un famigliare vicino, ma anche ad un aumento di casi di depressione e di problematiche psichiche legate alla solitudine e all’angoscia di questa situazione incerta. Fortunatamente le strutture con i Bollini RosaArgento sono state in grado di mettere in atto azioni e interventi tempestivi per proteggere i propri ospiti dal contagio preservandone la salute psico-fisica. Conferiamo quindi con piacere questo riconoscimento nella convinzione di contribuire a sostenere le famiglie in un percorso più consapevole di scelta della struttura dove ricoverare un famigliare”.

La cerimonia di premiazione si terrà in modalità virtuale martedì 26 gennaio a partire dalle ore 11:30. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi consultare la sezione “i prossimi eventi” sul sito di Fondazione Onda (www.ondaosservatorio.it).

