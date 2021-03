Cameriere speciale per Staffelli

Cameriere speciale per Valerio Staffelli, a pranzo a Sesto San Giovanni.

Camere speciale per Staffelli

Un incontro tutt’altro che “attapirato” per il biassonese Alessio Lombardozzi con Valerio Staffelli, noto inviato del tg satirico di Canale 5. Dopo aver sconfitto un tumore, il 27enne ha ripreso a lavorare come cameriere al ristorante la «Pentola d’oro» di Sesto San Giovanni. Mercoledì (24 febbraio, la Lombardia era ancora zona gilla) poteva essere un giorno come tanti invece tra i commensali ha avuto modo di servire il pranzo all’inviato di “Striscia la notizia” e a tutto il suo staff.

Una piacevole sorpresa

“Alla fine ho chiesto uno scatto con lui, che si è prestato più che volentieri. La troupe era a Sesto in quanto doveva consegnare il Tapiro a Zlatan Ibrahimovic e si sono fermati a pranzare nel locale dove lavoro. E’ stata una piacevole sorpresa. Mi ha detto che conosce bene Biassono”, ci ha raccontato il 27enne. Lo scorso anno Alessio ha combattuto e sconfitto una grave malattia, il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico relativamente raro ma piuttosto frequente nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Il suo calvario era iniziato il 21 febbraio quando era stato ricoverato d’urgenza in ospedale; ha terminato le cure nel mese di agosto riuscendo a sconfiggere la malattia. Alessio ha sempre lavorato come cameriere e non vedeva l’ora di tornare al lavoro dopo la malattia e il periodo di lockdown. Nel combattere la battaglia contro la malattia ha sempre avuto il sostegno della sua famiglia.

Il servizio è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 2 marzo 2021.