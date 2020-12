Camparada: al via il servizio di tamponi rapidi. Le operazioni, coordinate da Lombarda Sport, si svolgeranno solo su prenotazione in due giornate.

Tamponi rapidi a Camparada

In contrasto alla diffusione del Covid, anche a Camparada viene attivato un servizio di tamponi rapidi. Le operazioni si svolgeranno, solo su prenotazione, all’interno dell’ambulatorio medico comunale di viale Brianza 27 nelle giornate di venerdì 4 dicembre e mercoledì 9 dicembre. In base all’adesione da parte della cittadinanza potrebbero essere aggiunte altre date. L’iniziativa, voluta da Croce Verde Brianza in collaborazione con il Comune di Camparada, sarà gestita da Lombarda Sport, centro di Medicina Sportiva già operativa in diversi Covid-point del territorio.

Come fare

Per prenotare il tampone rapido occorre chiamare il numero 02.82398240, oppure tramite il sito internet del Centro medico. Una volta fissato l’appuntamento si potrà accedere all’ambulatorio e sottoporsi al test antigenico all’orario che verrà comunicato. L’esito sarà pronto in circa 15 minuti e in caso di positività al Covid verrà effettuata l’immediata segnalazione ad Ats per poter effettuare il tampone molecolare di conferma. Il costo del servizio è di 25 euro per i cittadini di Camparada e di 40 euro per i non residenti.

TORNA ALLA HOME