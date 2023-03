Carate, nel parcheggio di via Mascherpa la sosta si accorcia

D’ora in poi a Carate Brianza converrà davvero prestare attenzione quando si sosta in auto nell’area del centro commerciale di via Mascherpa, dove si trova il supermercato «Conad». Il rischio è di vedersi materializzare un verbale «per sosta oltre il tempo consentito».

Ordinanza a Carate Brianza

Con un’ordinanza il comandante della Polizia locale di Carate Brianza ha infatti disposto lo scorso fine settimana una nuova disciplina per il parcheggio regolato con il disco orario, che passa da due a un’ora soltanto.

Nel provvedimento a firma di Alberto Viganò, responsabile del servizio di Vigilanza urbana, viene accolta infatti la richiesta avanzata dai referenti del condominio «Tuttocase», gestore della zona commerciale dove sono ubicate diverse attività ed esercizi.

Parcheggio troppo congestionato

Il motivo è legato alla necessità di «dare ossigeno» ad un posteggio diventato negli ultimi tempi troppo congestionato «in considerazione del fatto che le condizioni d’uso degli spazi commerciali e professionali si sono modificati con una maggiore affluenza di fruitori, non più concentrata solo sui negozi di alimentari e generi di consumo, ma con l’apertura di nuovi bar, della farmacia e degli studi medici, per i quali risulta più funzionale un riciclo di veicoli con una tempistica più ristretta», come si legge nel testo dell’ordinanza pubblicata all’Albo pretorio del Comune.

La modifica degli stalli di sosta a disco della durata di 2 ore in stalli di sosta a zona disco a una sola ora, sarà in vigore - come sempre - dalle ore 8 del mattino fino alle ore 20 per i soli giorni feriali, sia per i posteggi posizionati in superficie sia per i posteggi ubicati nel sotterraneo del centro commerciale.