Studente con la droga davanti a scuola

Uno studente è stato trovato in possesso di hashish prima di entrare a scuola.

Studente con la droga

L'episodio si è verificato venerdì mattina quando i carabinieri della stazione di Carate Brianza sono intervenuti in un parcheggio nelle vicinanze di un istituto scolastico superiore dove degli studenti erano riuniti in attesa di far ingresso a scuola. Il parcheggio era stato già oggetto di segnalazione da parte di alcuni residenti per alcuni movimenti sospetti dei ragazzi e, sulla base di queste, lo scorso mese di novembre, i carabinieri avevano effettuato un controllo trovando due ragazzi che si allontanavano dall'istituto con delle dosi di hashish per uso personale.

Il ragazzo è stato segnalato

Anche l'altro giorno uno dei ragazzi controllati, un 17enne residente nella zona, aveva con sé dell'hashish per uso personale. Il giovane studente è stato quindi accompagnato in caserma in attesa dell'arrivo del padre. Poi al termine degli accertamenti è stato riaffidato al genitore che lo ha riaccompagnato a scuola. Il ragazzo è stato segnalato all'autorità amministrativa.