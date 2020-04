Coronavirus, l’Ats attiva il supporto psicologico per i cittadini. E’ già attivo il numero 0392384838, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17.

Coronavirus, l’Ats attiva il supporto psicologico per i cittadini

Un team di professionisti pronti a fornire un supporto psicologico ai cittadini in questa fase di emergenza causa covid 19. Grazie alla collaborazione tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST di Lecco, ASST di Monza e ASST di Vimercate) è stato attivato un progetto di raccordo ed orientamento per il supporto psicologico dei cittadini. E’ già attivo il numero 0392384838, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 ed una mail dedicata supportopsicologico@ats-brianza.it

Vicini ai cittadini e ai loro bisogni

“In questo momento di grande emergenza a causa del virus che ha colpito il nostro paese – spiega il Direttore Sociosanitario dell’ATS Brianza Lorenzo Brugola – la nostra Agenzia vuole essere vicina ai cittadini per rispondere non solo ai bisogni sanitari, ma anche a quelli della sfera psicologica, in questi giorni messa pesantemente alla prova. Nelle settimane precedenti era già stato attivato un servizio di sostegno psicologico per i dipendenti ATS ed a supporto degli operatori impegnati nella sorveglianza attiva di migliaia di persone interessate in modo diretto o indiretto dalla pandemia, che riscontravano situazioni di criticità che sono state approfondite anche dal punto di vista psicologico. Questo è un’ulteriore passo per dare un aiuto ai nostri cittadini, con lo scopo di orientarli verso la migliore risposta ai loro differenti bisogni, attraverso la collaborazione di un team di psicologi e di operatori che conoscono il territorio”.

Un servizio per orientarsi sul territorio

Al telefono ed alla mail risponderanno operatori che indirizzeranno il cittadino verso il servizi sanitari, sociosanitari, psicologici o sociali attivati in questo momento per fronteggiare l’emergenza covid, e che lo sosterranno nell’orientamento sul territorio.

