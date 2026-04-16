Il Comune di Desio ha avviato una nuova e formale contestazione nei confronti della ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica, a seguito di alcune segnalazioni pervenute negli ultimi mesi relative al ritrovamento di corpi estranei nei pasti distribuiti agli alunni delle scuole del territorio.

Corpi estranei nei pasti, nuove contestazioni del Comune al gestore del servizio mensa

Si tratta di episodi che l’Amministrazione comunale sta seguendo con la massima attenzione e responsabilità, nella piena consapevolezza dell’importanza che il servizio mensa riveste per la salute e il benessere dei bambini.

Il Servizio Scuola e Formazione era già intervenuto a seguito di due richiami avvenuti nei mesi di ottobre e novembre 2025, applicando le penali previste dal contratto e irrogando sanzioni per un totale di 3.000 euro. Nonostante le rassicurazioni fornite dall’azienda, che aveva attribuito le criticità a problemi della filiera di fornitura, il ripetersi di tali episodi ha spinto l’Ente a valutare ulteriori forti misure.

Controlli continui e possibili azioni drastiche

Il servizio mensa è sottoposto durante tutto l’anno a un sistema di controlli continuo, strutturato e a più livelli. Le verifiche vengono effettuate con frequenza e a campione da parte di ATS, della società esterna incaricata del controllo di qualità, degli uffici comunali competenti e della Commissione Mensa, composta da genitori e insegnanti.

Ogni segnalazione viene presa in carico e porta con sé l’immediata apertura di una contestazione nei confronti della ditta affidataria, con l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dal contratto. L’Amministrazione ha inoltre sollecitato l’acquisto di un macchinario specifico per il lavaggio della verdura, che è già arrivato presso il centro cottura lo scorso lunedì ed è operativo.

Parallelamente, la ditta ha chiesto un incontro con l’Amministrazione, che si terrà nei prossimi giorni, per illustrare i correttivi e le azioni immediate che verranno adottate.

«La tutela della salute e della sicurezza dei nostri bambini è una priorità assoluta – dichiara l’Assessora alle Politiche Scolastiche Jenny Arienti – Gli episodi segnalati non possono essere tollerati. Abbiamo già applicato le sanzioni previste dal contratto, ma oggi è nostro dovere valutare anche provvedimenti a tutela degli alunni».

Alla luce del ripetersi delle criticità, l’Amministrazione sta valutando tutte le azioni possibili, inclusa l’eventuale rescissione del contratto con l’attuale gestore del servizio, nell’interesse primario degli studenti e delle loro famiglie.