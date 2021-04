Covid: calano i contagi e i ricoveri in ospedale

Migliora la situazione dei contagi per Covid-19 a Desio, ma il sindaco, Roberto Corti, invita ancora una volta a non abbassare la guardia, soprattutto da questa settimana, in cui la Lombardia è passata in zona gialla.

A Desio si riducono i positivi

Rispetto ai dati della pandemia relativi alla città di Desio, facendo riferimento al 25 aprile, i casi positivi totali della seconda ondata sono 3776, di questi si sono negativizzati 3547 contagiati, mentre gli attualmente positivi sono 168. I decessi sono 61. Scende anche la media giornaliera dei casi per Covid, che passa in una settimana da 12 a 9.

“Occorre continuare a fare attenzione”

“Non bisogna considerare questa situazione come un rompiamo le righe. Occorre continuare a fare attenzione, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento”, afferma Corti. Per quel che riguarda, invece, i ricoveri all’ospedale di Desio ieri, lunedì, la situazione ha registrato 69 pazienti complessivi, di cui 5 in terapia intensiva, 13 con Cpap, 4 in attesa in Pronto soccorso. Secondo i dati c’è quindi un miglioramento rispetto alla settimana precedente.