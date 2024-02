E' la piccola Arianna la cittadina numero 16.000 di Concorezzo

E' la piccola Arianna Gerosa la cittadina numero 16.000 di Concorezzo. Il sindaco Mauro Capitanio ha incontrato la bimba e i suoi famigliari, consegnandole un ricordo celebrativo del traguardo raggiunto.

Nella giornata di oggi, sabato 3 febbraio 2024, la famiglia di Arianna Gerosa è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Mauro Capitanio. Il primo cittadino di Concorezzo ha voluto omaggiare la piccola e i suoi genitori con un ricordino, celebrando così lo storico traguardo raggiunto dal paese. Mai nella sua storia, infatti, Concorezzo aveva superato i 16.000 residenti.

Il traguardo dei 16.000 abitanti era stato celebrato nelle scorse settimane dall'Amministrazione comunale, che aveva accolto con grande entusiasmo il nuovo numero di residenti in paese.

"I dati che ogni anno ci vengono comunicati dall’ufficio Anagrafe consentono alla Giunta di analizzare il quadro della popolazione concorezzese, così da programmare e indirizzare in modo coerente gli interventi amministrativi e politici del nostro Comune - aveva spiegato Capitanio - I dati del 2023 confermano il trend di aumento della popolazione in città che, per la prima volta, ha superato i 16mila abitanti. Si tratta di un aumento dovuto non al saldo tra nati e morti, che continua a rimanere negativo seguendo un trend nazionale di contrazione delle nascite, ma all’arrivo di nuovi residenti provenienti da altri comuni. Un segnale evidente dell’apprezzamento dei servizi della nostra città che spinge le persone a decidere di trasferirsi a Concorezzo. La nostra città si riconferma dunque attrattiva per tante famiglie e questo non può che spingerci a continuare a lavorare per mantenere alto il livello di servizi che garantiamo ai nostri residenti".