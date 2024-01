Fratelli d'Italia scalda i motori per le amministrative

Fratelli d'Italia si prepara alle prossime elezioni amministrative a Sovico. Il circolo Fratelli d'Italia - Sovico" è presente sul territorio da un decennio.

Fratelli d'Italia festeggia dieci anni

Ad annunciare il traguardo raggiunto è il coordinatore sovicese nonché consigliere comunale Diego Mazzeo: "Come fondatore del circolo Fratelli d'Italia - Sovico, nato nel 2014, volevo festeggiare i primi dieci anni di presenza sul territorio - sottolinea Mazzeo - All'inizio eravamo in pochissimi a crederci ma abbiamo fatto tanta strada. In questo percorso hanno iniziato a seguirci in tanti, abbiamo impiegato le nostre migliori energie per il paese e oggi, dieci anni dopo, Giorgia Meloni è alla guida dell'Italia. Noi, come circolo, abbiamo ottenuto il primo consigliere comunale a Sovico già nella tornata del 2019. Ora siamo chiamati a dare di più e lo faremo in vista delle elezioni amministrative 2024. Auguri a tutti quelli che ci hanno creduto dal primo momento, a chi ci ha raggiunto lungo la strada e a chi vorrà farlo in seguito. Concludo convinto che la nostra scelta porti sempre benefici al gruppo di coalizione "Centrodestra Sovico" rassicurandovi della nostra piena partecipazione e lealtà".

Il circolo si prepara alle elezioni

Le elezioni comunali 2024 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno nei comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2019 e in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. A Sovico l'Amministrazione comunale è guidata dal sindaco Barbara Magni della coalizione di "Centrodestra Sovico".

