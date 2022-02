Si torna in campo

Gelsia ancora al fianco del basket in carrozzina Seregno

Siglato nuovamente l'accordo di sposorizzazione tra Gelsia e la squadra in carrozzina dell'Ads Basket Seregno. Anche quest’anno quindi la società sportiva seregnese portertà il logo di Gelsia sulle maglie degli atleti a due ruote e nelle comunicazioni ufficiali.

"Un ritorno in campo per nulla scontato"

L’accordo di sponsorizzazione ha permesso alla squadra di partecipare al Campionato nazionale di Serie B. "Quest’anno la sponsorizzazione di Gelsia ha un significato ancora più importante rispetto agli anni passati - ha affermato Roberto Sanfilippo, presidente dell'Asd Basket Seregno - Per i nostri ragazzi in carrozzina, ritornare in campo dopo quasi due anni di fermo forzato non era per nulla scontato e la fiducia riconfermata nel nostro progetto, da parte di un partner così importante, rende tutto più semplice. Grazie per l’attenzione che avete nei confronti dei nostri ragazzi disabili, grazie a nome di tutti i nostri ragazzi a due ruote e di tutto il Basket Seregno”.

"Siamo orgogliosi di essere loro sponsor"

“Siamo felici di poter dare il nostro contributo alla squadra in carrozzina del Basket Seregno - ha affermato Massimiliano Riva, Presidente di Gelsia Srl - I valori sportivi e dell’inclusività che caratterizzano la squadra sono i nostri stessi valori, che ci guidano nel lavoro". La presenza di Gelsia nel territorio è forte: "Esserne lo sponsor è per noi motivo di orgoglio e testimonia ancora una volta la nostra attenzione al territorio e alle diverse realtà che lavorano per il bene comune. Facciamo i nostri complimenti agli atleti e a tutta la società per il magnifico lavoro che portano avanti”.