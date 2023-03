Giornata internazionale dei diritti della Donna: a Desio protagonista l'universo femminile. Tanti gli appuntamenti realizzati con la partecipazione delle associazioni.

Giornata internazionale dei diritti della Donna: gli appuntamenti

Una mostra fotografica, un reading teatrale, la presentazione di quattro libri, scaffali tematici in biblioteca e un appuntamento rivolto ai giovani per "raccontare" il mondo femminile in occasione della Giornata internazionale della donna, in collaborazione con Casa delle Donne, Desio Città Aperta, Anpi, Villa Tittoni e la biblioteca.

L'8 Marzo a Desio: il commento dell'assessore Baldo

Così spiega l’assessore alla Cultura e alle Pari opportunità Samantha Baldo:

“L'8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, ricorre ogni anno per ricordarci le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni di cui le donne sono state, e sono ancora, purtroppo, oggetto. Attraverso il cartellone di iniziative realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio vogliamo raccontare cosa è l'8 marzo e perché è importante questa data. Sono molti i terreni sui quali l'impegno delle donne per conquistare condizioni di parità con gli uomini è faticoso, anche in termine di risultati: un grande compito, in questo processo, lo hanno le istituzioni, soprattutto quelle locali. Perché è in una città che i rapporti di genere si stringono al punto tale da poter essere seguiti giorno per giorno e aiutati a maturare. Grazie anche al contributo delle associazioni del nostro territorio trovano posto iniziative fra loro differenti, ma legate dal filo conduttore dell'universo femminile. Buon 8 marzo a tutte, con l'augurio di celebrare in futuro condizioni di parità ancora più evolute”.

Consiglieri comunali uniti per dire "no" alla violenza di genere

Consiglieri comunali uniti per dire "no" alla violenza di genere. Non solo, sono 930,80 gli euro devoluti al centro antiviolenza White Mathilda in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne: 685,80 euro riguardano il gettone di presenza donato dai consiglieri comunali e dal presidente del Consiglio durante la seduta dello scorso 24 novembre, i restanti 245 arrivano da una parte del compenso dei componenti della Giunta comunale, tutti uniti per lanciare un messaggio forte a tutte le donne, testimoniando il loro impegno in questa direzione.

Protagonista la figura femminile

Saranno 7 gli appuntamenti dedicati al mondo femminile, realizzati grazie alla collaborazione di qualche associazione desiana. Protagonista sarà la figura femminile, valorizzata e celebrata attraverso ogni forma artistica e culturale: fotografia, teatro, arte e letteratura.

Mostra fotografica dal 4 al 12 marzo

Mostra fotografica dal 4 al 12 marzo alla Casa delle Donne (in via Lampugnani 80) con "Donne in Bilico", un viaggio artistico nell’identità femminile, una mostra fotografica di Anna Alberghina a cura delle associazioni Casa delle Donne e Desio Città Aperta, in collaborazione con l’associazione Donne Vive e la Casa Editrice Magenes. Una galleria di 100 ritratti che esplorano le infinite sfaccettature dell’essere donna nelle culture non globalizzate. Fino a domenica 12 marzo si potrà visitare il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, mentre in settimana occorre fissare un appuntamento al numero 3336028331.

Il reading teatrale

8 marzo, donne… Du Du Du, il reading teatrale. Una lettura teatrale a cura della compagnia L’Ecole D’Ognop, in programma mercoledì 8 marzo alle 21 alla Villa Tittoni (via Lampugnani 62). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info/eventi, per informazioni telefonare al numero 0362392235/40 oppure inviare un’email a cultura@comune.desio.mb.it.

I libri

Domenica 5 marzo alle ore 17, presso Casa delle Donne sarà presentato il libro “Femminucce - Donne che cambiano le regole”, un incontro con l’autrice Federica Fabrizio, a cura dell’associazione Casa delle Donne. Giovedì 9 marzo alle 21 in Sala Pertini (con ingresso da piazza Don Giussani) sarà la volta di “Lidia Menapace - Donna del cambiamento”, dialogando con l’autrice Ilena Montini, a cura dell’associazione Anpi. Ingresso gratuito. Sabato 11 marzo alle 16, in biblioteca - Sala SoStare (via Cavalieri di Vittorio Veneto) sarà illustrato “Un letto in cui dormire”, un appuntamento con l’autrice desiana Susanna Galimberti, condotto da Malù Lattanzi con letture di brani a cura di Abbracci&Baci e della biblioteca civica. Si concluderà domenica 12 marzo alle 16 alla Casa delle Donne “Testarde, storie di atlete italiane dimenticate” con l’autrice Caterina Caparbello.

Un'iniziativa per i giovani

Per i più giovani, Youngactivity presenta: "Le sai tutte?", un quiz e speed date a tema 8 marzo, un’iniziativa che rientra nel progetto Young Service Design, di cui Consorzio Comunità Brianza è Capofila e il Comune di Desio è partner. L'evento si terrà mercoledì 8 marzo, dalle 17 alle 19, presso Hub Desio, in via Lampugnani 68, con aperitivo conclusivo.