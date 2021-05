Giovane attore di Carate Brianza protagonista in tv

C’è anche un giovane attore di Carate Brianza nella nuova serie tv per ragazzi «Marta & Eva» in onda dallo scorso lunedì 26 aprile su Rai Gulp.

Da Carate Brianza al piccolo schermo…

E’ Matteo Andrea Barbaria, studente universitario, già protagonista di spot pubblicitari e di comparse in film e serie televisive. Barbaria, classe 1997, residente a Carate Brianza interpreta il ruolo dell’amico del bullo della scuola. Nei panni del bullo guastafeste, autore di piccoli dispetti o atteggiamenti spocchiosi, si era già cimentato quattro anni fa in un’altra riuscitissima serie tv «Ale&Co», in onda su Disney Channel.

La nuova serie televisiva, invece, racconta le avventure di due quattordicenni che non potrebbero essere più diverse tra loro, in una storia coinvolgente sulla forza delle passioni e sull’amicizia, che non risparmia momenti di riflessione sul confronto tra vicende familiari e personalità diverse e sul rapporto tra genitori e figli, che emergono dal vissuto dei numerosi personaggi della fiction.

Girata nella cornice di una Milano cosmopolita, con i suoi scenari tra modernità e storia, e nel Palazzetto Del Ghiaccio di Sesto San Giovanni, la serie vanta un prestigioso cast artistico e tecnico che annovera alcune eccellenze dell’audiovisivo italiano tra cui il direttore della fotografia Mauro Marchetti, la costumista Silvia Nebiolo, il fonico di presa diretta Roberto Mozzarelli. Arricchisce il progetto una colonna sonora di canzoni originali realizzata e prodotta da Kikko Palmosi e Max Moroldo.

Non un debutto per lui…

Non un debutto per il giovane attore di Carate Brianza – oltre 51 mila followers su Instagram (matteoandreabarbaria) – che ha già partecipato ai film «Amici Come Prima» per la regia di Christian De Sica e «Aquile Randagie». Nel 2018 Barbaria è entrato invece nel cast de «Gli Anni Amari» di Andrea Adriatico, sulla storia dell’attivista e scrittore Mario Mieli, tra i fondatori del movimento omosessuale nostrano, dove interpreta il ruolo di Ruggero.