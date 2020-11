Il sindaco di Barlassina positivo al Covid

Il sindaco di Barlassina Piermario Galli è positivo al Covid-19.

Lo ha comunicato il primo cittadino stesso con l’aggiornamento dei contagi in paese: “Per quanto riguarda i contagi registriamo dal mio ultimo report del 31 ottobre un incremento di 48 unità, che portano il totale da inizio pandemia a 203 casi. Tra queste 48 unità c’è ahimé anche il sottoscritto. Ho accusato nei giorni scorsi un forte raffreddore, mal di testa e malessere generale. Mi sono sottoposto a tampone e sono risultato positivo. Mi sono subito posto in quarantena con la mia famiglia. Sto piuttosto bene e continuo seppur in forma limitata a lavorare da casa”.

“La macchina comunale non si ferma”

“La macchina comunale non si ferma e ringrazio davvero di cuore collaboratori, funzionari e impiegati che nonostante le difficoltà del momento stanno facendo ogni sforzo per continuare a garantire al meglio tutti i servizi”, ha concluso.

