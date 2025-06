Inaugurata la mostra interattiva dedicata a Papa Ratti

Un percorso interattivo per conoscere Papa Pio XI: inaugurata allo Spazio Stendhal a Desio la mostra "Costruirò la casa della pace", inserita nel circuito delle attività del Giubileo dei Pontefici lombardo-veneti del ‘900. Ospite monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze.

Il Papa della pace

La mostra, composta da 18 sezioni, è un vero e proprio viaggio nella vita di Papa Achille Ratti, e attraversa i momenti centrali del suo papato, concentrandosi sulla continua invocazione alla pace che ha caratterizzato discorsi ed encicliche:

"A ogni Papa inserito nel Giubileo dei Pontefici è stata assegnata una virtù specifica, e per Papa Ratti la scelta non poteva che ricadere sulla pace – ha affermato don Mauro Barlassina, tra i relatori che hanno preso la parola – Papa Pio XI, con fermezza e determinazione, ha cercato di ritrovare le vie del dialogo e della pace in un momento di grande complessità storica".

Il Giubileo dei Pontefici

"L’anno scorso abbiamo ricevuto la proposta di fare parte del Giubileo dei Pontefici, ma abbiamo incontrato alcune difficoltà perché la mostra si sarebbe dovuta trovare nella Casa Natale di Papa Ratti, che, purtroppo, non è ancora agibile – ha evidenziato Agostino Gavazzi, presidente Cisd Pio XI – L’ex sindaco Simone Gargiulo e la sua Amministrazione hanno insistito per offrire due locali di Villa Tittoni Traversi in cui allestire la mostra, e questa soluzione si è rivelata possibile".

L’esposizione resterà a Villa Tittoni per almeno un anno, e, una volta che la Casa Natale sarà agibile, verrà trasferita nei suoi locali, per rimanere visitabile anche dopo la fine dell’anno giubilare.

Le parole del primo cittadino

"Questa è una giornata importante per la città di Desio: Pio XI non è solo stato un grande Papa, ma anche una figura centrale del Novecento per la sua lungimiranza in alcuni settori, come il cinema o la scienza – ha affermato il sindaco neoeletto Carlo Moscatelli – Noi, come Amministrazione saremo attenti e sensibili verso questa grande figura", ha assicurato.

L'intervento di monsignor Viganò

Come anticipato dal primo cittadino, Papa Ratti ha dimostrato grande interesse verso il mondo nascente del cinema, argomento centrale nell’intervento di monsignor Viganò.

"Pio XI è stato senza dubbio un grande stratega della comunicazione di massa, capace di comprendere le potenzialità del cinema e sfruttarle per amplificare l’importanza dei Giubilei e del Vaticano – ha affermato monsignor Viganò – Con i suoi Giubilei, avvenuti nel 1925 e nel 1933, che sono stati filmati e protagonisti di film e documentari, intendeva mostrare che si doveva guardare proprio alla Chiesa per trovare una risposta alle crisi internazionali ed economiche di quel momento storico".

Subito dopo l’intervento, a monsignor Viganò è stata consegnata da Agostino Gavazzi una delle medaglie commemorative realizzate nel 2022 in occasione del centenario dall’elezione di Papa Pio XI.

Come prenotare

L’esposizione sarà visitabile dal pubblico a partire da oggi, martedì 3 giugno, e sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16. I visitatori potranno accedervi previa prenotazione, scrivendo all’indirizzo mail c.i.s.d.pioxi@virgilio.it o telefonando al numero 347 3017987.