L’Italia unita oggi compie 160 anni. Fratelli d’Italia Monza e Brianza oggi, mercoledì 17 marzo, sarà nelle piazze simbolo dell’Italia per ricordare il compleanno.

Il 17 marzo ricorre il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Esattamente 160 anni fa infatti è stato proclamato il Regno d’Italia e oggi molti palazzi importanti in diverse città si illumineranno col Tricolore.

L’importante ricorrenza anticipa la celebrazione del centenario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria ed il centenario dell’istituzione dei Viali e i Parchi della Rimembranza in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale, presenti ormai in ogni città “ma non sufficientemente curati e quindi onorati”.

Fratelli d’Italia, con i Dipartimenti Ambiente e Difesa, intende dare lustro a tali celebrazioni con un’iniziativa che ha chiamato “Le radici della memoria”, al fine di riportare l’attenzione sulle celebrazioni “e dare giusto riconoscimento e valorizzare alcuni luoghi simbolo del nostro patrimonio naturale e tradizionale, dell’identità nazionale e dei valori patriottici”, spiega Rosario Mancino coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per Monza e la Brianza.

“Oggi saremo presenti nelle piazze di Monza e Brianza”

“I nostri iscritti e simpatizzanti – sottolinea ancora Mancino – saranno presenti nelle piazze di Monza e Brianza che celebrano l’Unita d’Italia per chiedere maggiore cura per il patrimonio locale che celebra la nostra Unità ed anche la nostra Repubblica”.