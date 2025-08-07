Ad opera di Terna

Lavori di manutenzione sulle linee elettriche

Per una settimana, dal 18 al 25 agosto, sono previsti alcuni interventi di Terna sulle infrastrutture da cui RetiPiù distribuisce l’energia elettrica alla rete cittadina

Seregno
Pubblicato:

Per una settimana, da lunedì 18 a lunedì 25 agosto, sono previsti alcuni interventi ad opera di Terna sulle linee elettriche che alimentano la cabina primaria di Seregno. Lo rende noto RetiPiù, la società del gruppo Aeb A2A che distribuisce l’energia elettrica alla rete cittadina tramite l'infrastruttura di Terna.

Terna, interventi sulle linee elettriche

RetiPiù e Terna sono impegnate con la massima attenzione nello svolgimento delle attività per garantire la continuità del servizio elettrico locale. Eventuali interruzioni temporanee, legate a possibili guasti, saranno gestite con tempestività per ridurre al minimo ogni impatto sui cittadini.

I consigli per l'utenza

A titolo precauzionale, Reti Più raccomanda in particolare a chi utilizza apparecchi elettromedicali di valutare l’adozione di dispositivi di backup o Ups (Uninterruptible power supply), così da garantire la continuità dell’alimentazione. L'azienda, inoltre, ricorda che il numero di pronto intervento elettricità, da contattare soltanto in caso di guasto, è 800 55 11 77 e ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione.

