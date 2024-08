Notte Bianca e Sportissimo: a Seveso gli eventi raddoppiano

Seveso accoglierà i suoi cittadini di rientro dalle vacanze estive con un weekend ricchissimo di iniziative. Doppio appuntamento sabato 7 e domenica 8 settembre con la Notte Bianca e Sportissimo.

A Seveso ricco cartellone di eventi e attrazioni

A Seveso si comincia nella serata di sabato 7 settembre con l'appuntamento della Notte Bianca nelle vie del centro. Negozi aperti dalle 19 fino a tarda sera, ma soprattutto un cartellone di eventi e attrazioni per tutti i gusti e tutte le età. I più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili allestiti in vari punti del centro. Le scuole di ballo sevesine, insieme alla compagnia di danza "Il Focolare", si esibiranno con spettacoli festosi in grado di coinvolgere tutti i presenti. Lungo le strade, hobbisti ed espositori di autovetture metteranno in mostra le loro creazioni e i loro prodotti, mentre i truck di sapori soddisferanno ogni palato con un'ampia varietà di street food.

Il clou in piazza Cardinal Confalonieri

Alle 21 piazza Cardinal Confalonieri sarà il cuore pulsante della serata di sabato 7 settembre, con l'esibizione musicale di Mister Ax che farà cantare e ballare il pubblico, seguita da un suggestivo spettacolo di luci e fuoco che renderà l'atmosfera magica. Nel vicolo Giani si terrà il tanto atteso Schiuma Party, un'esperienza divertente e coinvolgente che promette di essere uno dei momenti più memorabili della Notte Bianca. Per tutta la serata, la musica live riempirà le varie piazzette cittadine.

Domenica 8 appuntamento al Bosco delle Querce

La Notte Bianca gode del patrocinio, oltre che del Comune di Seveso, anche di Confcommercio e del Distretto del Commercio. Domenica 8, per tutta la giornata fino alle 19, l'appuntamento è fissato al Bosco delle Querce dove si svolgerà l'edizione 2024 di Sportissimo, la grande festa delle società sportive di Seveso. Oltre a queste, hanno aderito anche l'Avis, la Croce Bianca e il Gruppo comunale della Protezione Civile, tutti presenti con un proprio stand.

Saranno premiati gli atleti che si sono distinti

La novità introdotta quest'anno nel programma di Sportissimo riguarda le premiazioni agli atleti che si sono contraddisti per meriti sportivi; verranno assegnati oltre trenta riconoscimenti individuali e di squadra. Inoltre le società presenti avranno l'opportunità di presentarsi al pubblico con una breve esibizione dei propri tesserati; resta aperta la possibilità rivolta a tutti i giovani visitatori di "provare" lo sport preferito e ricevere informazioni sui corsi 2024/25.

L'iniziativa di Legambiente al Bosco delle Querce

Per chi volesse conoscere più a fondo il Bosco delle Querce Legambiente Lombardia organizza alle 11 una visita guidata dell'area protetta durante la quale un esperto nell'ambito delle scienze motorie e osteopata consiglierà come trarre vantaggi fisici e mentali dalle passeggiate nei boschi attraverso il respiro, l'andatura e la postura, rispondendo anche ad eventuali dubbi e curiosità. L'appuntamento rientra negli eventi del “Festival del Ben-essere in natura”, un bando finanziato da Regione Lombardia e coordinato da Area Parchi e di cui il Bosco delle Querce di Seveso e Meda in collaborazione con Legambiente Lombardia è partner con il progetto "Benessere al Bosco, tutto incluso". L'obiettivo del progetto è vivere gli ecosistemi naturali delle aree protette come luoghi di iniziative di inclusione sociale incentrate sul benessere nella sua più ampia accezione, valorizzando il delicato rapporto tra uomo-natura. L'evento è gratuito ma è obbligatoria l'iscrizione. Per informazioni oriana.oliva@legambientelombardia.it

Protagoniste le attività commerciali e le società sportive

"In una società in continua evoluzione cambiano anche le tradizioni che cerchiamo, di anno in anno, di rinnovare. Per questo la Notte Bianca e Sportissimo 2024, realizzate ancora insieme a Proloco Seveso, sono due appuntamenti ormai entrati a far parte della storia della nostra città ma che, di volta in volta, sono 'unici' proprio per le novità introdotte in ogni nuova edizione. E con due protagonisti assoluti: le attività commerciali per la Notte Bianca e le società sportive per Sportissimo 2024. A tutti va il mio più sincero ringraziamento perché la vivibilità di una città si misura anche dagli esercizi commerciali e dalle proposte di carattere sportivo, soprattutto, queste ultime, per i ragazzi e le ragazze. Che sono tante e diversificate e che ci raccontano di quanto Seveso sia un luogo pieno di opportunità. Da scoprire, vivendoci ogni giorno", commenta l'assessore al Commercio e allo Sport, Marco Mastrandrea.

Questo fine settimana al via la Sagra Valtellinese

Da non dimenticare l'ormai tradizionale appuntamento di fine estate con la Sagra Valtellinese al centro polifunzionale di viale Redipuglia, una iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Seveso. Oltre 1300 posti a sedere con servizio al tavolo e un menù enogastronomico che trascina ogni anno a Seveso migliaia di persone anche dalle città limitrofe. La Sagra Valtellinese inizia domani sera, sabato 31 agosto, e si protrarrà nei fine settimana fino al 15 settembre.