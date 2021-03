Nuovi cantieri da questa notte sulla Milano Meda

Nuovi cantieri sulla Milano Meda a partire da questa notte. Si tratta di attività di manutenzione straordinaria e di indagini previste nell’operazione ponti sicuri.

Nell’ambito delle indagini dell’operazione Ponti Sicuri da questa notte e fino al 13 marzo sono previsti lavori sui ponti P12 (via Manzoni, Binzago) e P26 (svincolo via tre Venezie, Meda).

Il programma e gli orari

I cantieri, esclusivamente notturni, prenderanno avvio a partire dalle ore 21 e dureranno fino alle ore 6 secondo questo programma:

notte lunedì 08/03/2021 su martedì 09/03/2021:

▪ chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Barlassina e Meda, con uscita obbligatoria n. 13 “Barlassina” e successivo rientro su SP ex SS n. 35 (percorrendo itinerario alternativo di deviazione lungo SP n. 44 bis), per indagini su ponte P26 (tre Venezie, Meda);

▪ chiusura tratto viabilità superiore ponte P26, per apertura pozzetti ispettivi soletta su pavimentazione;

notte martedì 09/03/2021 su mercoledì 10/03/2021:

▪ chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Barlassina e Meda, con uscita obbligatoria n. 13 “Barlassina” e successivo rientro su SP ex SS n. 35 (percorrendo itinerario alternativo di deviazione lungo SP n. 44 bis), per indagini su ponte P26 (tre Venezie, Meda);

▪ dalle ore 24:00 chiusura tratto ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 svincolo Meda, con uscita obbligatoria n. 12 “Meda” e immediato rientro su SP ex SS n. 35 (percorrendo cappio di svincolo tre Venezie), per indagini su ponte P26;

notte mercoledì 10/03/2021 su giovedì 11/03/2021:

▪ chiusura strada comunale via Costantino (Binzago), per indagini su ponte P12 (Manzoni, Binzago);

▪ senso unico alternato tratto viabilità superiore ponte P12, per apertura pozzetti ispettivi soletta su pavimentazione;

notte giovedì 11/03/2021 su venerdì 12/03/2021:

▪ chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Binzago e Bovisio, con uscita obbligatoria n. 9 “Binzago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione), per indagini su ponte P12 (Manzoni, Binzago);

notte venerdì 12/03/2021 su sabato 13/03/2021:

▪ chiusura tratto ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 tra Bovisio e Binzago, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 9 “Binzago” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione), per indagini su ponte P12 (Manzoni, Binzago).

Manutenzione straordinaria

riparte domani il cantiere per completare le attività previste nel piano di manutenzione straordinaria del tratto di competenza della Milano-Meda avviato l’estate scorsa, per un importo di 2.100.000 Euro.