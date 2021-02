Operazione ponti sicuri: settimana di cantieri notturni sulla Milano Meda

Sono iniziate ieri e proseguiranno fino a sabato 13 febbraio le ispezioni su quattro ponti della Milano Meda previste nell’ambito del piano Ponti Sicuri.

Settimana di cantieri notturni sui ponti della Milano Meda

La Provincia di Monza e Brianza, in una nota, ha comunicato che fino a sabato 13 febbraio sono in programma le indagini integrative indispensabili al perfezionamento dei progetti esecutivi per il risanamento di sei ponti della Milano Meda, da finanziare con risorse di Regione Lombardia secondo le convenzioni stipulate nel luglio e ottobre 2019 (1 000 000.00 EUR e 1 800 000.00 EUR concessi a Provincia MB).

La Provincia MB sta definendo il calendario degli interventi previsti sulla Milano – Meda che comprende attività di manutenzione ed il proseguimento del programma Ponti Sicuri.

In particolare, si stratta dei seguenti cavalcavia: P2 (viale Brianza, Varedo), P4 (via Pastrengo, Varedo), P5 (via Monte tre croci, Varedo), P6 (via Bertacciola, Bovisio).

Le deviazioni

Sono quindi attivi cantieri notturni che prevedono per tutta la settimana, dalle ore 21 alle ore 6, la chiusura della carreggiata ascendente (verso valle/Como) della SP ex SS n. 35, con uscita obbligatoria n. 7 “Varedo – Monza-Saronno SS n. 527” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 8 “Bovisio Masciago”, percorrendo un itinerario di deviazione alternativo segnalato.

(foto di repertorio)