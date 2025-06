Pannelli per mettere in sicurezza il passaggio a livello di corso Libertà

A Cesano Maderno, al passaggio a livello di corso Libertà dove un mese fa ha perso la vita una 14enne, Sandra Bolog, sono stati montati i pannelli di chiusura dei varchi ai lati delle sbarre.

Gli operai inviati da Ferrovienord oggi hanno montato i pannelli che rafforzano le misure che impediscono l'attraversamento dei binari a passaggio a livello chiuso. Una misura di contenimento del rischio e di impedimento di attraversamento binari quando il passaggio a livello è abbassato, ritenuta necessaria in attesa del sovrappasso.

“Ringrazio Ferrovienord Milano per la collaborazione e la disponibilità – dichiara il sindaco Gianpiero Bocca, che ha portato alla società le istanze della comunità - In attesa del nuovo sovrappasso pedonale, è importante dissuadere in ogni modo dall’attraversamento a sbarre abbassate. Una grave imprudenza, che come purtroppo accaduto, può tradursi in tragedia”.