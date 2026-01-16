Sicurezza e impegno per la comunità: la Polizia Locale celebra San Sebastiano

Il programma si aprirà con la Messa e si concluderà in sala consiliare con la presentazione dell'attività svolta nel 2025 e i riconoscimenti agli agenti.

Una mattinata dedicata alla Polizia Locale e al suo ruolo centrale nella vita della città di Desio. Martedì 20 gennaio il Comune si appresta a celebrare San Sebastiano con un programma che unisce un momento religioso, uno istituzionale e uno di riconoscimento del lavoro svolto dagli agenti.

Martedì la cerimonia per la festa di San Sebastiano

La cerimonia per la festa di San Sebastiano prenderà il via alle 10 con la Messa nella Basilica dei Santi Siro e Materno, celebrata da monsignor Mauro Barlassina, durante la quale sarà letta la preghiera di San Sebastiano. Al termine della funzione, sul sagrato, si svolgerà la benedizione dei mezzi della Polizia Locale. Alle 11.30 spazio a un attimo istituzionale, alla presenza delle autorità cittadine. Interverranno il sindaco, Carlo Moscatelli, l’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio, e il comandante della Polizia Locale, Giuseppe Falcone.

Il programma della mattinata

Proprio il comandante Falcone presenterà una relazione sull’attività svolta nel corso del 2025, tracciando un bilancio dell’operato del Corpo e delle principali azioni messe in campo sul territorio a tutela della sicurezza urbana. Durante la cerimonia saranno inoltre consegnati alcuni riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per professionalità e dedizione. Un ringraziamento significativo sarà dedicato ai 12 sponsor che hanno contribuito all’acquisto di tre defibrillatori automatici (Dae), da posizionare sulle auto della Polizia Locale. I nuovi dispositivi andranno ad arricchire la dotazione cittadina, che conta già 26 defibrillatori attivi, rafforzando ulteriormente la capacità di risposta alle emergenze sanitarie. Al termine è previsto un rinfresco, per una giornata che intende valorizzare il lavoro quotidiano della Polizia Locale e il legame con la comunità desiana.