Giuseppe Falcone è il nuovo comandante della Polizia Locale

Il sindaco di Desio Carlo Moscatelli e l’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio, hanno ufficialmente presentato il nuovo comandante della Polizia Locale, Giuseppe Falcone, che, come hanno sottolineato, “guiderà il Corpo in una fase strategica per le politiche di sicurezza urbana e per lo sviluppo dei sistemi integrati di monitoraggio del territorio”.

Il nuovo comandante dal 1986 nella Polizia Locale di Desio

Giuseppe Falcone, classe 1965, in servizio presso il Comune di Desio dal 1986, già da qualche anno vicecomandante del Corpo di Polizia Locale, vanta un’esperienza più che pluriennale nel settore e avrà il compito di rafforzare le attività di sicurezza, prevenzione, controllo del territorio, supporto alla cittadinanza e non solo.

“Questa nomina rappresenta un momento importante per la nostra città. La sua figura è di comprovata esperienza e professionalità, capace di guidare la Polizia Locale in una fase in cui sicurezza, presenza sul territorio e ascolto dei cittadini sono priorità fondamentali – ha affermato il sindaco, Carlo Moscatelli – Ha già ampiamente dimostrato di essere una persona preparata, aggregante, capace di fare squadrala e lavorare in stretta collaborazione con l’Amministrazione per rendere Desio sempre più sicura, vivibile e attenta ai bisogni della comunità”.

“Si apre una fase di rinnovato impulso operativo e progettuale”

L’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio, ha poi aggiunto:

“La Polizia Locale è un presidio essenziale per garantire ordine, prevenzione e vicinanza alla cittadinanza. Con questo passaggio si apre una fase di rinnovato impulso operativo e progettuale. Puntiamo su un modello di sicurezza urbana fatto di professionalità, tecnologia, prontezza e partecipazione. Siamo fiduciosi che, grazie alla sua esperienza e alla capacità di coordinamento, potremo rafforzare ulteriormente tutte le attività a tutela dei cittadini e della qualità della vita a Desio”.

Tra le varie attività di Polizia Locale, ha ricordato Arosio, “sarà potenziato il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio, un tema di grande attualità, garantendo il rispetto delle norme ambientali, monitorando inoltre comportamenti illeciti e incivili, assicurando un ambiente urbano più pulito, sicuro e decoroso, favorendo inoltre la rapidità degli interventi e la tracciabilità delle violazioni”.

Progetto Smart: i numeri dei controlli

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati alcuni numeri dell’attività di Polizia Locale dell’anno 2024 e i principali risultati del Progetto Smart, l’iniziativa regionale rivolta alla Polizia Locale, che prevede controlli straordinari serali e notturni con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale, prevenire guida in stato di ebbrezza/sotto effetto di sostanze, controllare documenti e assicurazioni, oltre a garantire una presenza diffusa. I servizi, svolti dalla Polizia Locale di Desio, hanno impegnato un totale di 11 operatori tra il 21 e il 28 novembre 2025, nelle fasce orarie serali/notturne (21 – 2). L’obiettivo primario era il controllo della sicurezza stradale, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione della guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti. Parallelamente, è stato svolto un capillare controllo del territorio focalizzato sui centri urbani, sui luoghi di aggregazione giovanile e sui pubblici esercizi.

Questi i risultati dei controlli:

• 93 persone e 93 veicoli controllati;

• nessun conducente risultato positivo ai controlli non invasivi del tasso alcolemico;

• 1 patente di guida ritirata;

• 9 interventi specifici, volti a garantire la sicurezza urbana in luoghi di aggregazione giovanile e prevenzione di atti contrari alla pubblica decenza.

Il nuovo comandante ha evidenziato l’efficacia del progetto

Falcone ha sottolineato l’efficacia del progetto:

“L’attività non ha fatto emergere presenze o comportamenti eccessivi o sregolati da parte di gruppi di adolescenti, né situazioni gravi da un punto di vista illecito (spaccio, danneggiamenti, liti o altro) nei luoghi di aggregazione. La costante presenza di almeno 3 o 4 pattuglie in auto e a piedi, con luce di crociera attivata, ha costituito un elemento di maggiore garanzia e presenza da parte delle istituzioni”.

L’iniziativa ha richiesto un impegno complessivo di 90 ore da parte degli operatori di Polizia Locale, per un costo totale di 2.047,47 euro.