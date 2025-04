Teatro Contatto di nuovo sul palco con "Le Sorelle Liberata"

Dopo gli spettacoli organizzati per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e per la Giornata della Donna, i ragazzi della compagnia teatrale Teatro Contatto sono tornati sul palcoscenico per celebrare il 25 Aprile, con lo spettacolo "Le sorelle Liberata", patrocinato dal Comune di Seveso.

Presente l'Amministrazione

Più di 400 gli spettatori presenti alla serata del 25 aprile per assistere al nuovo spettacolo della compagnia Teatro Contatto "Le sorelle Liberata", scritto da Maria Giovanna Palmieri e patrocinato dal Comune. Tra loro anche il sindaco Alessia Borroni, il vicesindaco Weruska Iannotta, l'assessore alla Cultura Michele Zuliani e l'assessore agli Eventi e tempo libero Marco Mastrandrea. Il sindaco ha preso la parola prima dello spettacolo rivolgendosi soprattutto ai giovani. I presenti sono stati anche invitati a osservare un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco.

"Siamo felici di vedere ancora una volta questa compagnia sul palco, a raccontare della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo - ha affermato Borroni - Mi rivolgo ai ragazzi: voi conoscete questa storia dai libri".

Lo spettacolo

La storia scritta da Palmieri racconta le vite di tre sorelle che si intrecciano con gli avvenimenti storici del 25 Aprile 1945. la rappresentazione percorre le vicende del paese in cui vivono, che con la fine della guerra cambia volto, tra lutto, emancipazione femminile e nuovi arrivi.

Le parole della regista