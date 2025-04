Lutto nazionale per Papa Francesco, nuovo programma per il 25 Aprile

Letta la circolare del 22 aprile 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri in cui si dispone fino a sabato 26 aprile il lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, l'Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di cambiare il programma delle celebrazioni del 25 Aprile, nell'80esimo anniversario della Liberazione.

Lutto nazionale, nuovo programma per il 25 Aprile

L'Amministrazione comunale ha preso la decisione ricordando che nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri si legge la richiesta che tutte le manifestazioni pubbliche si svolgano "in modo sobrio e consono alla circostanza".

Il nuovo programma per gli 80 anni dalla Liberazione

Il programma sarà il seguente: alle 9.15 in piazza Italia a Baruccana la deposizione e la benedizione della corona d'alloro alla lapide dei Caduti; alle 10 in piazza IV Novembre, il minuto di silenzio, l'alzabandiera, la benedizione e la deposizione di una corona d'alloro, quindi un breve discorso del sindaco Alessia Borroni.

Cosa prevedeva il vecchio programma istituzionale

Il vecchio programma, stilato per l'80esimo anniversario della Liberazione, prevedeva alle 10 la Messa di fronte al monumento ai Caduti di piazza 4 Novembre e, a seguire, oltre all'intervento del sindaco, la lettura di "Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza 1943-1945". Rivista anche la presenza del Corpo musicale Santa Cecilia 1902: saranno presenti due o tre membri per il minuto di silenzio.

Confermati gli appuntamenti collaterali

In serata, domani, la rappresentazione teatrale al multisala Politeama de "Le sorelle Liberata" di Teatro Contatto si svolgerà regolarmente (posti in sala esauriti). Lo spettacolo sarà però preceduto da un minuto di raccoglimento. Confermato anche l'appuntamento di lunedì sera alle 21 in biblioteca civica con lo storico Alberto Leoni sul tema "Per una nuova epopea della Resistenza".