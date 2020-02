Test negativi del paziente in isolamento a Carate

In una fase di tensione e numeri di contagiati in continuo aumento, la buona notizia arriva da Carate: sono risultati negativi al Coronavirus i test dei pazienti che per alcuni giorni sono rimasti in isolamento

I test negativi al Coronavirus

Sabato sera era arrivata la conferma di un paziente che accusava seri sintomi influenzali e che era stato trattenuto in isolamento per precauzione in attesa dell’esito del tampone: esame che, fortunatamente, ha dato esito negativo.

Al presidio «Vittorio Emanuele III» è stata intanto allestita al quinto piano del nosocomio una «unità di crisi» con 36 posti letto per far fronte anche alle emergenze legate alle tante richieste di altri ospedali, in primis dal San Gerardo di Monza.

I pazienti che erano ricoverati nel reparto di degenza in Week Hospital sono stati infatti tutti trasferiti al quarto, in quello di Chirurgia, per fare posto appunto ai casi sospetti provenienti dal Pronto soccorso, dove vengono eseguiti i tamponi e dove le persone a rischio rimangono in isolamento precauzionale in attesa degli esiti sul possibile contagio.

