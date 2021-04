Verano, cade in bici nel bosco

Elisoccorso a Verano Brianza per un giovane caduto in bici nel bosco.

Caduta nei boschi tra Verano Brianza e Giussano

E’ caduto in bici mentre pedalava lungo i sentieri in mezzo ai boschi, nella zona tra la valle del Lambro e il percorso sterrato che porta a Cascina Rebecca. Un giovane di 20 anni si è ferito oggi, mercoledì 14 aprile, mentre si trovava nel bosco con la sua mountain bike. Secondo la prima ricostruzione il ventenne stava facendo un giro nell’area verde nei pressi del sito della ditta Lamplast quando ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi ferite e lesioni.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. L’autoambulanza è arrivata in fondo a via Molino Principe, e in un’area verde vicina è atterrato anche l’elisoccorso, giunto da Como. Difficili le operazioni di soccorso: gli operatori del 118 si sono dovuti inoltrare nel bosco per individuare e trasportare poi verso l’ambulanza il giovane ferito. Fortunatamente il ciclista non ha riportato ferite gravi. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.