A Tregasio ha aperto lo sportello Sos Sanità

Un servizio, lo sportello Sos Sanità, attivo a Tregasio, frazione di Triuggio, il mercoledì mattina, che ti aiuta contro le lunghe liste di attesa per visite ed esami specialistici.

Sportello Sos Sanità

Inaugurato a Tregasio il nuovo sportello Sos Sanità alla presenza del sindaco Pietro Giovanni Cicardi e dell’assessora alle Politiche sociali, Claudia Cattaneo. Si tratta di un servizio gratuito, gestito dall’associazione Acli Fratel Paolo, in base a un apposito accordo stipulato con il Comune, dove i cittadini possono ricevere assistenza, da personale appositamente formato, per superare le difficoltà nell’ottenere visite ed esami medici nei tempi previsti dalle ricette mediche e presso sedi facilmente raggiungibili.

Di cosa si occupa

Lo sportello si occuperà di presentare istanze e ricorsi alle Asst se le prestazioni sanitarie non vengono erogate nei termini di legge (variabili da 72 ore a 120 giorni a seconda della priorità), oppure vengono fissate in ambulatori o presidi ospedalieri al di fuori degli ambiti del proprio territorio di garanzia, oppure ancora se le prenotazioni sono sospese per le cosiddette «agende chiuse». Lo sportello, che fa parte di una rete di 35 punti di assistenza simili attivi in diversi Comuni della Lombardia, si trova nei locali comunali in via Cascina Gianfranco 55 (nell’ex ambulatorio di fianco alla farmacia) ed è aperto al pubblico il mercoledì mattina dalle 9 alle 12. I cittadini che intendono richiedere assistenza per far rispettare i propri diritti devono presentarsi allo sportello muniti dell’impegnativa del medico, l’appuntamento già fissato per la prestazione medica (se presente) e la tessera sanitaria.

La soddisfazione del Comune

«Il Comune ha voluto fortemente questa apertura, che rappresenta un punto di riferimento importante – ha sottolineato il vicesindaco Claudia Cattaneo durante l’inaugurazione – Ringrazio di cuore le Acli per questo servizio di cittadinanza attiva, che garantisce uguaglianza nell’accesso alle prestazioni mediche». «L’obiettivo di questo nuovo servizio è garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, aiutando in particolare le persone più anziane a presentare i ricorsi» ha aggiunto il sindaco. Nell’occasione il presidente della sezione Acli di Triuggio, Elio Cazzaniga, ha fatto sapere che il 90 per cento dei ricorsi inoltrati vengono accolti: «Non riguarda solo le persone anziane – ha sottolineato – Questa è un’azione concreta di partecipazione dal basso per migliorare la sanità regionale». Allo sportello sono presenti due operatori.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 gennaio 2026.