Dea bendata

Nell'ultima edizione è stata centrata la vincita grazie a un "6 oro".

10eLotto, a Lentate vinti 30mila euro.

La dea bendata ha baciato a Lentate sul Seveso (MB) grazie al gioco del 10eLotto. Nell'ultima edizione di sabato 2 ottobre, come riportato da Agipronews, nella località brianzola è stato centrata una vincita da 30mila euro grazie a un "6 oro" in una giocata abbinata alla modalità frequente. Protagonista, poi, anche Milano dove, grazie a sette differenti vincite, la città ha portato a casa premi totali per 64 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro, per un totale di 3,2 miliardi da inizio anno.

Non è la prima volta che Lentate viene baciata dalla fortuna: a luglio, con il Superenalotto, erano stati vinti 15mila euro.

Lotto, in Lombardia centrate vincite per 210mila euro

Vincite anche nel gioco del Lotto. Milano e la Lombardia protagoniste dell'estrazione di sabato 2 ottobre. Nel capoluogo, come riporta Agipronews, è arrivata infatti una vincita da ben 120mila euro, centrata grazie a una giocata da un solo euro sulla quaterna, effettuata sulla ruota di Firenze. Sempre in Lombardia, a Sirmione (BS), è stata centrata una vincita da 90mila euro, arrivata grazie a un terno sulla ruota di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro, per un totale di 859,4 milioni da inizio anno.