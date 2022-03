Carate per l'Ucraina, in baita Alpini le donazioni fanno il pieno

Solidarietà

Prosegue anche oggi, mercoledì 2 marzo la raccolta di generi alimentari nella sede delle Penne nere in viale Brianza.

Carate Brianza si conferma città solidale e con un cuore grande.

La raccolta nella baita degli Alpini a Carate

Sono stati tantissimi i caratesi che nella giornata di ieri, martedì 1 marzo si sono presentati nella sede della baita degli Alpini di Carate Brianza in viale Brianza per generi alimentari da inviare nei prossimi giorno alla popolazione dell'Ucraina.

Una risposta davvero generosissima all'appello delle Penne nere di Carate Brianza in sostegno all'iniziativa promossa dall'Associazione Ucraina di Seregno per raccogliere alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, scatolette in genere, caffè e simili, latte, alimenti e igiene bimbi, pannolini, zucchero, biscotti...) anche per bambini preferibilmente inscatolati.

La raccolta prosegue anche nella giornata di oggi, mercoledì 2 marzo, dalle 13.30 alle 17.30. Quanto raccolto farà parte di un convoglio in partenza per l'Ucraina domani, giovedì 4 marzo.

Ma sono tante le iniziative di sostegno al popolo ucraino martoriato in questi giorni dai bombardamenti russi.

Le altre iniziative sul territorio

Anche a Veduggio con Colzano gli Alpini si sono subito attivati in fretta organizzando una raccolta di beni di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina tramite l’Associazione Ucraina in Italia. Servono, in particolare, indumenti pesanti, coperte, garze, cerotti, cateteri e traverse monouso.

Il punto logistico di ricevimento e smistamento è il salone delle baite di Penne nere e Cai di via della Valletta. E’ possibile consegnare il materiale fino a giovedì, dalle 20,30 alle 22.

Anche a Verano Brianza è stata promossa una raccolta benefica di indumenti e di generi di prima necessità per aiutare il popolo ucraino. Attraverso messaggi Whatsapp sono stati chiamati a dare un aiuto concreto tanti veranesi, ma non solo. Servono prodotti alimentari a lunga durata, ma anche abbigliamento invernale per bambini e adulti, medicine di primo soccorso. Per informazioni è possibile contattare il numero: 373 524 1824.