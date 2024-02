Un ritorno alla normalità. E’ questo quello che si evince dal resoconto annuale della Polizia Locale di Barlassina: un grande aumento rispetto al 2022 di tutte le attività e che ormai sono tornate ai livelli preCovid del 2019.

A Barlassina raddoppiate le multe: 1.641 nel 2023

Il dato più evidente del 2023 riguarda il numero di verbali compilati per infrazioni al Codice della strada: ben 1.641 (quasi 5 al giorno), circa il doppio rispetto all’anno precedente e, di questi, 40 sono per abbandoni di rifiuti, una vera e propria piaga del Comune. Circa 500 sono stati invece i veicoli sottoposti a controlli nel corso dei posti di blocco in paese, mentre sono stati rilevati 29 incidenti. Non è mancata neanche l’attività più ordinaria: 190 ore di servizio vigilanza nei pressi delle scuole e 18 ore di educazione stradale per gli alunni del terzo anno della scuola primaria.

«Sì è tornati alla normalità - ha confermato il comandante Giovanni Ranno - E questo ha comportato un grande aumento del nostro lavoro, a cui talvolta facciamo fatica a stare dietro, ma non facciamo mai mancare il massimo impegno».

La Polizia Locale ha inoltre svolto una grande attività per conto dei Tribunali, delle Procure e delle Questure. Sono infatti circa 330 le attività svolte fra notifiche di polizia giudiziaria e accertamenti, a cui bisogna aggiungere quasi 300 controlli di residenza effettuati.

Sono quattro gli uomini in servizio a Barlassina, compreso il comandante Ranno. Tra i loro compiti quello di perlustrare il territorio, così come di visionare le immagini delle videocamere di sorveglianza, alle quali ne sono state aggiunge dieci nell’ultimo anno. Più che quello di avere un nuovo agente, il desiderio del Corpo municipale sarebbe quello di avere un impiegato amministrativo che aiuti a smaltire le tante «scartoffie» sotto alle quali si rischia di rimanere sommersi.

«Sarebbe bello avere a disposizione un dipendente che ci aiuti con le incombenze amministrative - ha commentato il comandante Ranno - Così Potremmo aumentare la nostra presenza sul territorio, anche se sono consapevole che il Comune fa tutto il possibile con le sue risorse e i limiti imposti alle assunzioni».

I ringraziamenti

Il comandante Ranno rivolge un sentito ringraziamento ai volontari che facilitano il lavoro degli agenti, su tutti la Protezione Civile di Cesano Maderno e Barlassina e l’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Lentate: «Sono davvero un valido supporto. In particolare la collaborazione con la Protezione Civile è stata molto utile e preziosa nella gestione degli eventi estremi del 2023», ha concluso.