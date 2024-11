A Bernareggio i crisantemi non si buttano, ma decorano le aiuole del cimitero

Un modo per dare una seconda vita ai fiori e abbellire allo stesso tempo un luogo sacro. Ha riscosso un ottimo successo in termini di partecipazione l’iniziativa di recupero dei crisantemi in occasione delle festività di Ognissanti, diventata a Bernareggio nel tempo una vera e propria tradizione a cui aderiscono tanti cittadini.

A Bernareggio i crisantemi non si buttano

Dopo i primi giorni di novembre, infatti, sono moltissimi i crisantemi che solitamente vengono gettati nei bidoni del verde. Non a Bernareggio, dove da anni i fiori che per antonomasia decorano tombe e colombari vengono utilizzati per abbellire aiuole e aree verdi, del cimitero e non solo. Merito di alcuni volontari, che anche quest’anno hanno raccolto i crisantemi messi a disposizione dei parenti dei defunti e li hanno messi a dimora in alcune aree del camposanto.

Aiuole decorate al cimitero

Un’azione di recupero e anti spreco avvenuta già negli anni scorsi e che ha permesso di rendere uniche alcune delle aiuole presenti al cimitero e non solo, visto che anche il paese ha beneficiato di questa pregevole iniziativa: