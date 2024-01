A Busnago e Roncello è tempo di elezioni: gli studenti eleggono il loro sindaco

E' tempo di elezioni a Busnago e a Roncello: gli studenti hanno infatti eletto il loro sindaco. Le sedute dei due Consigli comunali dei ragazzi si sono tenute lo scorso sabato mattina nelle sale consiliari dei rispettivi Municipi.

Ballottaggio a Busnago

I giovani delle scuole medie e di quinta elementare si sono riuniti in Comune, dove attorno al tavolo della Giunta hanno votato per l’elezione del sindaco dell’anno 2024. Un momento emozionante quello della votazione e anche molto teso, considerando che due candidati sindaco sono andati persino al ballottaggio, con i compagni che hanno dovuto votare una seconda volta tra i più votati del primo turno. Alla fine con più di dieci voti favorevoli la fascia tricolore se l’è aggiudicata Matteo Origo.

Una ventina i giovanissimi che hanno votato e discusso le loro varie proposte: Giuseppe De Vivo, Nicolas Borsa, Matilde Brambilla, Lorenzo Goldoni, Ivan D’Angella, Achille Stucchi, Matteo Origo, Giulia Brambilla, Eletta Parolini, Tiziano Parolini, Lorenzo Longoni, Carla Guzman Putare, Reda Ouhmimid, Sara Ricciardiello, Roberto Castelmenzano, Gabriele Palermo, Sandra Sio e Riccardo Fratello.

Il "sindaco" di Roncello

Anche a Roncello si insedia il Consiglio comunale dei giovani. Sabato mattina una ventina di ragazzi delle scuole medie si sono riuniti al tavolo della sala consiliare per discutere delle nuove proposte, ma soprattutto per votare il loro nuovo sindaco. Che per l’anno 2024 sarà Nicolas Campanella.

Ad occupare le sedie della sala: Nicolò Bonsaver, Melissa Balaj, Lorenzo Zanoni, Sofia Fontana, Riccardo Gufo, Viola Manfredini, Nicolas Campanella, Gaia Scaccabarozzi, Martina Dallera, Samuele Formisano, Francesco Venturi, Simone Presti, Enea Carazzato, Matteo Schenoni, Martina Scaglione e Jago Pozzoli.

La soddisfazione dei più grandi

Soddisfazione da parte degli amministratori più grandi che hanno promosso e seguito da vicino questo bellissimo momento di democrazia:

"A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio tutti, compresi gli insegnanti delle scuole – ha dichiarato il vicesindaco di Busnago Alessandro Fumagalli – Siamo qui per eleggere il sindaco dei ragazzi, ma anche per la lettura di segnalazioni e proposte di cui faremo sicuramente tesoro"

Parole che fanno eco a quelle del sindaco Cristian Pulici di Roncello: