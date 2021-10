A Busnago intervento da 600mila euro per arginare gli allagamenti

Lavori affidati a BrianzAcque

Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno tre mesi e mezzo circa. Ecco quali saranno le zone interessate dal cantiere.

Nella seconda settimana di novembre, prenderà il via un nuovo intervento a Busnago. Più esattamente, a essere coinvolte nelle attività di lavorazione saranno via Belgioioso, Santa Chiara e via Manzoni degli Scotti, nella parte Nord Ovest del comune. Un cantiere da oltre 600mila euro, che potrà essere realizzato grazie all’impiego di fondi provenienti dalla bolletta del servizio idrico integrata pagata dai cittadini e che servirà ad arginare il problema degli allagamenti.

Al via intervento a Busnago contro gli allagamenti

Per proteggere le due distinte aree dalle esondazioni e dagli allagamenti e per prevenire i danni che ne conseguono, il settore progettazione e pianificazione della monoutility dell’idrico brianzolo ha messo a punto una soluzione, che si concretizza nel potenziamento e nella sostituzione di tratti di condotte fognarie attualmente esistenti. L’eliminazione di alcune strozzature e l’aumento della capacità di portata attraverso la posa di nuovi elementi scatolari in linea, potrà dare soluzione ad allagamenti, rigurgiti ed esondazioni. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno tre mesi e mezzo circa.

La cantierizzazione e i lavori, saranno effettuati nella più stretta collaborazione con il Comune e con la Polizia Locale di Busnago ( necessaria deviazione con ATM/NET per il trasporto pubblico locale) , così da conciliare le necessità operative dei cantieri limitando il più possibile i disagi per i cittadini e per la circolazione viabilistica.

(Nella foto un esempio di laminazione in linea)