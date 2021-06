Il SuperEnalotto premia per la seconda volta in pochi giorni la Brianza: centrata sabato scorso a Busnago una cinquina da oltre 62mila euro. Pochi giorni fa ad Albiate sono stati vinti 23mila euro.

A Busnago vinti 62mila euro al SuperEnalotto

Ha centrato un "5" del valore di 62.636,08 euro con una giocata al SuperEnalotto. E' successo a Busnago, nell'osteria di via Belgioioso dove il fortunato vincitore si è aggiudicato il montepremi nel concorso del sabato 26 giugno. Pochi giorni prima, il 24 giugno, ad Albiate un fortunato giocatore si è portato a casa oltre 23mila euro, sempre azzeccando la cinquina esatta.

Giorni fortunato dunque. non solo in Brianza ma anche in provincia di Varese. Sempre nella giornata di sabato 26 giugno infatti è stato centrato un "5" da 62mila euro anche a Luino, in un bar tabacchi di Voldomino.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando quota 47,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.